Roma a gamba tesa: ricorso immediato al TAR

Aggiornamenti importanti che riguardano la mossa della Roma in vista di uno dei prossimi impegni ufficiali di campionato

Dando continuità ad un momento di forma importante sotto tanti punti di vista, la Roma ha già archiviato la vittoria ottenuta contro il Genoa per prepararsi al meglio in vista dell’impegno contro l’Az. Il classico impegno da non fallire per gli uomini di Ranieri, a caccia di quella continuità emersa soltanto in modo rapsodico nella prima parte di stagione.

Rispetto a qualche settimana fa, Dybala e compagni hanno risalito la china in campionato. Il prossimo impegno per i giallorossi, classifica alla mano, si configura come una sorta di scontro diretto: i giallorossi saranno infatti di scena al ‘Bluenergy Stadium’ per sfidare la coriacea Udinese di Runjaic. Per l’occasione, la Roma potrebbe contare anche sul sostegno dei suoi tifosi: o almeno, questo è ciò che si auspicano club e tifosi. L’indiscrezione dell’ultim’ora – riferita da ‘Il Tempo’ – riguarda infatti la mossa della Roma, che ha deciso di affiancarsi al ricorso effettuato nei giorni scorsi dai supporters giallorossi al tar di Udine. L’intento è chiaro: il club capitolino chiedere la riapertura del settore ospiti a tutti i tifosi romanisti.