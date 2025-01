Udinese-Roma, assenza UFFICIALE: la ‘sentenza’ è già arrivata

Udinese-Roma, sentenza ufficiale sei giorni prima della partita: assenza annunciata per la gara di domenica. Le ultime.

La Roma sta vivendo una stagione altalenante, caratterizzata da prestazioni non sempre convincenti che la collocano in una posizione di classifica meno soddisfacente rispetto alle aspettative iniziali. Nonostante l’attenzione rivolta al calciomercato invernale per rinforzare la rosa, è fondamentale che la squadra mantenga alta la concentrazione sulle prossime sfide.

Dopo aver superato senza sconfitte un impegnativo ciclo di partite contro Lazio, Milan e Bologna, i giallorossi hanno ritrovato il successo con la vittoria sul Genoa. Ora, l’orizzonte presenta due appuntamenti quasi cruciali: la partita di Europa League contro l’AZ Alkmaar e la successiva trasferta a Udine. Il confronto europeo assume un’importanza strategica per il prosieguo del cammino continentale e per assicurarsi un piazzamento favorevole in vista delle fasi successive.

Como-Udinese, espulso anche Solet: salta la Roma

Per quanto riguarda la trasferta friulana, prevista per domenica 26 gennaio alle ore 15:00, la Prefettura di Udine ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella Regione Lazio, in esecuzione della determinazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive.

Tale decisione, come noto, è motivata dagli elevati profili di rischio associati all’incontro, in relazione ai fatti avvenuti lo scorso 5 gennaio durante il derby Roma-Lazio. Sul fronte sportivo, però, la partita contro i bianconeri amici di Udine, offre proprio in questi minuti aggiornamenti di non poco conto, che vedranno la squadra di Runjaić dover fare a meno di Oumar Solet.

Il giocatore francese, recentemente tesserato dal club friulano dopo essersi svincolato dal Salisburgo, ha esordito positivamente contro il Verona. Tuttavia, l’espulsione rimediata con il Como questa sera gli impedirà di poter aiutare la propria squadra contro Dovbyk e colleghi. Il secondo fallo da ammonizione su Cutrone, infatti, gli è costato il cartellino rosso, mostratogli dall’arbitro Francesco Cosso in una gara che ha generato anche diverse polemiche per alcune decisioni arbitrali.