Allegri alla Roma? Dal contatto al contratto faraonico, arriva la sentenza

Ecco le ultime in merito alla delicata scelta che Claudio Ranieri e colleghi dovranno compiere per il futuro della panchina giallorossa

Mentre i componenti della rosa giallorossa sembrerebbero aver digerito definitivamente la medicina tirata fuori da Sir Claudio Ranieri, quest’ultimo e Florent Ghisolfi sono impegnati nel concepimento di una nuova rivoluzione che invada il centro sportivo Fulvio Bernardini nel corso delle prossime settimane.

Difatti anche il concepimento della sessione del calciomercato invernale in corso dovrà tenere conto di una serie di fattori inevitabilmente in evoluzione, come, ad esempio, la scelta di colui che raccoglierà il pesante testimone di Claudio Ranieri.

Il prossimo allenatore della Roma dovrà necessariamente rispettare da subito le aspettative della tifoseria, sin troppo stanca di veder naufragare esperimenti che evitino al club capitolino di transitare nelle posizioni che lo hanno caratterizzato per gran parte del terzo millennio.

La rimonta in corso dovrà dunque proseguire senza soluzione di continuità dalla prossima stagione in poi, il che carica di particolari responsabilità lo stesso Ranieri, al quale la famiglia Friedkin ha affidato il compito di concepire e costruire la Roma del futuro. Ecco le ultime indiscrezioni in merito alle preferenze di Ranieri e colleghi per il prossimo allenatore giallorosso.

Righetti svela su Allegri: “È molto probabile che…”

Un raffinato giochista alla Maurizio Sarri o un cinico vincente alla Massimiliano Allegri? Tra i vicoli della città eterna in molti continuano a domandarsi dove andrà a parare Sir Claudio, ma vi sono anche coloro, e non sono pochi, che oramai hanno iniziato a sperare che debba essere lo stesso tecnico nato a Testaccio a proseguire sulla panchina giallorossa.

Intanto Ubaldo Righetti, ex calciatore giallorosso, ha svelato alcuni retroscena nel corso di un intervento ai microfoni di Radio Romanista. Queste le parole di Righetti: “Molto probabilmente un contatto tra la Roma e Allegri c’è stato, non ti dico di no. Lui spesso non mi dice tutto anche per non mettermi in difficoltà, ma qualcosa mi ha fatto capire. Anche l’Arabia però è un’opzione reale, questa notizia sollecita la situazione. È capace che una società vada da lui dicendogli ‘Aspetta un attimo, dove vai?’”.

Il classe ’63 prosegue: “È molto probabile che alla Roma non interessi Allegri. Nel contatto, che credo sia avvenuto prima dell’arrivo di Ranieri, bisogna vedere cosa si sono detti, non lo so. Comunque le cifre dell’offerta dall’Arabia sono parecchio alte”.

Sulla questione è intervenuto anche Giovanni Galeone, amico fraterno dello stesso Allegri. Ecco le dichiarazioni dell’ex tecnico a ‘Radio Kiss Kiss’: “Max non andrà in Arabia. Il prossimo potrebbe tornare in Italia. Roma? Ci sono pochi allenatori di alto profilo disponibili per la squadra giallorossa e Allegri è uno di quelli sul taccuino di Ranieri”.