Allenatore Roma, scippo italiano dopo l’esonero | ASRL

“Riportare la Roma nell’elite del calcio”. È questo il ritornello che risuona incessantemente nelle dichiarazioni di Claudio Ranieri e Florent Ghisolfi sulla scelta del prossimo allenatore giallorosso. Impegnato a salvare una stagione da dimenticare, il tecnico testaccino si divide tra il lavoro di campo e quello dietro alla scrivania, che occuperà in maniera stabile nelle vesti di dirigente senior a partire dal prossimo anno.

Nella speranza di condurre il vascello in mari meno agitati, l’ex allenatore del Cagliari sta lavorando anche per rendere più appetibile la panchina giallorossa ai top managers. Massimiliano Allegri, ad esempio, non ha ancora dato il via libera definitivo al trasferimento in Arabia, anche perché allettato dalla possibilità di allenare ancora in Serie A e magari proprio allo Stadio Olimpico.