La Roma non si ferma a Rensch: affare fatto, ufficialità in arrivo

Calciomercato Roma, secondo colpo di Ghisolfi che chiude l’affare a titolo definitivo. La fiducia del dirigente francese è incondizionata

Eccolo il secondo colpo di Ghisolfi. Che dimostra, comunque, di avere fiducia nell’esito dell’altra operazione che, evidentemente, è collegata.

Siamo alla fase conclusiva, poi solo visite mediche e firma e speriamo che tutto possa andare nel verso giusto, visto quello che sta succedendo in questa sessione di mercato. Prima Okafor – tornato dal Lipsia al Milan – adesso Ryan che, come abbiamo saputo e riportato ieri, ha avuto dei problemi nella prima parte di visite mediche con il Lens. Ma Ghisolfi, come detto, è sicuro che tutto possa andare in porto ed è per questo che, secondo quanto scritto da Matteo Moretto nella notte, ha accelerato per chiudere con il sostituto.

Calciomercato Roma: Gollini a titolo definitivo

Gollini sarà un giocatore della Roma. Il portiere di proprietà dell’Atalanta che ha vissuto una prima parte di stagione con il Genoa, dovrebbe presto trasferirsi a Trigoria. Le due società – spiega il giornalista sul proprio profilo X – hanno trovato tutti gli accordi e sono nella fase dello scambio dei documenti da depositare in Lega per ufficializzare poi la conclusione della trattativa. Una trattativa che, quindi, è bella che conclusa, con Ranieri che avrà a disposizione un secondo portiere d’esperienza, che conosce bene il campionato italiano e del quale, evidentemente, si può fidare in maniera importante.

Non è la prima volta che Gollini è accostato al club giallorosso: era successo già la scorsa estate ma poi il club giallorosso aveva deciso di puntare sull’estremo difensore arrivato a parametro zero che ha avuto una sola occasione per mettersi in mostra, quella contro la Samp in Coppa Italia. Che poi, nemmeno in mostra si è messo visto che di palloni dalle sue parti non ne sono arrivati. L’operazione Gollini, infine, si dovrebbe chiudere a titolo definitivo. E anche questa è una novità visto che fino al momento si è parlato di prestito.