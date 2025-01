Calciomercato Roma, infortunio grave e via libera Inter. Il club di Serie A corre subito ai ripari dopo lo stop del proprio giocatore. La situazione

Chiuso Rensch, primo colpo di mercato della sessione invernale della Roma, non sarà il solo innesto che Ghisolfi dovrebbe regalare a Claudio Ranieri per affrontare la seconda parte di stagione. A Trigoria tutti si aspettano altri volti nuovi, pronti ad aiutare la squadra a risalire la classifica in campionato ed andare il più avanti possibile sia in Coppa Italia sia, soprattutto, in Europa League.

Sotto questo aspetto c’è da capire anche come si chiuderà la questione Ryan che, come vi abbiamo riportato ieri, non avrebbe superato la prima parte di visite con il Lens e dovrebbe sostenere nuovi controlli. Poi sarà il tempo anche di Gollini e di Frattesi, che è il nome che si potrebbe accendere nelle ultime ore di calciomercato. Una situazione da tenere davvero sotto stretta osservazione. Detto questo, nei giorni scorsi, è spuntato anche un altro profilo dell’Inter che interesserebbe al club giallorosso. Ma c’è un’altra squadra di Serie A che avrebbe avviato i contatti.

Calciomercato Roma, il Torino su Buchanan

Secondo le informazioni che nella tardissima serata di ieri sono state riportate da Gianluca Di Marzio, il Torino è a lavoro per Tajon Buchanan dell’Inter. L’infortunio di Vojvoda, che ha avuto un problema al polpaccio e quindi dovrebbe rimaner fuori almeno un mese, costringe Cairo ad intervenire in quella zona del campo. E l’obiettivo è diventato l’esterno dei granata.

“Le parti stanno lavorando a un prestito con diritto di riscatto, al momento molto alto. Prima di cedere Buchanan, però, l’Inter dovrebbe trovare un sostituto”. Quindi non solo la Roma, ma anche i piemontesi hanno pensato e pensano al canadese. Col Toro sono molti gli intrecci di mercato in questa sessione, soprattutto si è discusso di Beto, attaccante dell’Everton, cercato anche da Ghisolfi.