Dalla Roma all’Inter, colpo di scena: la ‘proposta’ mette tutti d’accordo

In un mosaico ancora tutto da definire, gli incroci di mercato tra Roma e Inter potrebbe spalancare le porte a nuovi, clamorosi colpi di scena

Sono giorni importanti in casa Roma. Con la testa rivolta al prossimo impegno di Europa League contro l’Az, i giallorossi monitorano con attenzione anche i possibili risvolti in chiave mercato. Dopo aver definito il doppio arrivo di Rensch e Gollini e la contestuale partenza di Ryan, i capitolini lavorano a fari spenti anche su altri obiettivi.

Sotto questo punto di vista, sia in entrata che in uscita si prospettano giornate molto intense. Nella lista dei desideri di Ghisolfi, ad esempio, continua ad esserci quel Davide Frattesi per il quale l’Inter – almeno fino a questo momento – continua a chiedere 45 milioni di euro. Non è escluso, però, che il binario con i nerazzurri possa essere ulteriormente allargato e coinvolgere anche altre pedine. In tempi e in modi diversi, negli ultimi giorni le possibili partenze Cristante, Pellegrini e Buchanan sembravano poter coinvolgere direttamente i due club. Tuttavia, almeno fino a questo momento non si sono create le condizioni per far saltare il banco. Una situazione analoga è stata riscontrata a proposito del dossier Zalewski, valutato dall’Inter ma per il quale i nerazzurri finora non hanno affondato il colpo.

Calciomercato Roma, Zalewski all’Inter: “Non lo escludo”

Proprio dell’eventuale binomio Zalewski-Inter ha parlato Riccardo Trevisani che, intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, ha allargato la riflessione impreziosendola di nuovi spunti: “Frattesi? L’Inter chiede tanto. Non escludo, però, l’ipotesi Zalewski per i nerazzurri. Non lo troverei un brutto colpo, fuori da Roma in un contesto di squadra che funziona”.

Trevisani ha quindi aggiunto: “Zalewski può fare il ricambio di Dimarco e Dumfries, in Nazionale fa il trequartista. Sa fare molte cose, ha un buon piede: sarebbe molto utile”. Contestualmente, Trevisani ha criticato la scelta dell’Inter di puntare in estate su Buchanan, che fino a questo momento non ha deluso le attese ed è in odore di cessione.