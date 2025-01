Calciomercato Roma, bomber retrocesso e nuovo affare in Serie A

La Roma ha un’ultima idea di mercato che riguarda il suo attaccante: si profila un affare sempre in Serie A, ma con una destinazione diversa rispetto al previsto

Ranieri e Ghisolfi devono completare la rosa con altro paio di colpi oltre a Rensch e Gollini. L’attaccante è sempre una priorità, ma prima di chiudere l’affare c’è bisogno di una cessione, che in queste ore si sta materializzando. Può partire in prestito fino a giugno.

Tra le operazioni in uscita in casa Roma c’è anche quella che riguarda Eldor Shomurodov. Claudio Ranieri ha bisogno di un altro attaccante, come alternativa a Dovbyk, capace di fare reparto da solo e di dare una fisicità diversa al reparto. L’ex attaccante del Genoa non ha mai trovato molto spazio, anche nelle sue precedenti esperienze nella Capitale, oltre che a Cagliari, dove l’attuale tecnico giallorosso lo utilizzava solo nella ripresa.

Nelle ultime settimane si era parlato dell’Empoli come squadra interessata a Shomurodov, da mettere in rosa al posto dell’infortunato Pellegri (stagione finita per il problema al ginocchio). I toscani sono sempre interessati all’uzbeko, ma al momento sono stati scavalcati da un’altra squadra italiana, che sarebbe arrivata di gran carriera in queste ore. Un affare comunque non semplice se prima non si concretizza una cessione.

Shomurodov al Venezia al posto di Pohjanpalo: Empoli scavalcato e affare in chiusura

Joel Pohjanpalo è in uscita dal Venezia. Come riportato sul suo sito da Gianluca Di Marzio, il Venezia sta seriamente valutando l’ipotesi di una cessione del proprio capitano e bomber. Su di lui è piombato il Palermo della proprietà araba, che lo vorrebbe per dare l’assalto alla promozione in Serie A. Sul piatto ci sono 4 milioni di euro, oltre ad un ingaggio importante, che il ragazzo avrebbe già accettato. I tifosi dei lagunari vorrebbero trattenerlo con loro ma la situazione sta per mutare.

Shomurodov sarebbe il sostituto del finlandese e andrebbe da Di Francesco per fare l’attaccante titolare. Un’operazione in prestito che potrebbe andar bene alla Roma, che si liberebbe dell’ingaggio e liberebbe il posto per un altro arrivo (Raspadori?).

Vedremo se alla fine la corsa all’ex Genoa sarà vinta proprio dal Venezia, con l’Empoli che resta in attesa di capire le mosse di lagunari, mentre il Cagliari resta sullo sfondo.