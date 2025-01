Dalla Roma alla Juve con la clausola: 10 milioni

Addio Roma e ribaltone con la clausola da 10 milioni di euro: c’è la Juventus di Thiago Motta. Gli ultimi aggiornamenti di calciomercato.

Il calciomercato della Roma è in pieno fermento, con la dirigenza impegnata a rafforzare la rosa in vista della seconda metà della stagione. Dopo la recente vittoria per 3-1 contro il Genoa, che ha permesso ai giallorossi di entrare nella top 10 per la prima volta in questa stagione, l’obiettivo principale è consolidare e migliorare le prestazioni della squadra, in attesa dell’incrocio di domani con l’AZ Alkmaar, delicato quanto importante.

Una delle priorità del club è l’ampliamento delle opzioni difensive a disposizione del tecnico Claudio Ranieri. In quest’ottica, la Roma ha quasi praticamente l’acquisto del terzino destro Devyne Rensch dall’Ajax. Il giovane olandese è giunto nella capitale per le visite mediche e la firma del contratto. Parallelamente, si registra l’uscita del portiere di riserva Mathew Ryan, destinato al RC Lens per circa 800.000 euro. Per sostituirlo, è imminente anche l’arrivo di Pierluigi Gollini, che dovrebbe sottoporsi alle visite mediche nelle prossime ore.

Calciomercato Roma, sfida alla Juventus per Marmol: clausola da 10 milioni

Per quanto riguarda il reparto avanzato, la Roma sta valutando l’acquisto di un nuovo attaccante. Tuttavia, prima di procedere con un’eventuale operazione, c’è da aspettarsi una cessione, con Shomurodov, ovviamente, davanti a tutti sulla lista dei probabili partenti nel mese di gennaio.

A tenere banco, però, è anche la questione difensore centrale, rispetto alla quale arrivano da Calciomercatonews.com aggiornamenti di non poco conto, coinvolgenti anche il mondo Juventus. La priorità per il mercato bianconero, come noto, è rafforzare la difesa ampliando le scelte a disposizione del tecnico. Tra i nomi valutati c’è David Hancko del Feyenoord, 27enne slovacco ex Fiorentina, che ha accettato un quadriennale da 2,5 milioni più bonus. Nonostante il Feyenoord preferisca trattenerlo fino a fine stagione, potrebbe cederlo per circa 30 milioni.

Oltre all’ormai solito Tomori, si registra nei radar di Giuntoli anche il nome di Mika Marmol, difensore del Las Palmas, duttile e promettente, in grado di giocare sia come centrale sia come terzino sinistro. Marmol, legato al club spagnolo fino al 2026, ha una clausola rescissoria di 10 milioni. La Roma si era mossa per sostituire Zalewski, in probabile partenza al più tardi da svincolato durante il calciomercato estivo, ma ora rischia di essere superata dalla Juventus, che considera Marmol un rinforzo strategico.