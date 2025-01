Esonero UFFICIALE: Champions League fatale

Esonero UFFICIALE: per il tecnico è stata fatale la prestazione in Champions League. L’addio è maturato immediatamente dopo il finale

Carissima la nottata di Champions League. L’esonero è ufficiale e gli è stato comunicato direttamente negli spogliatoio. Un addio che era nell’aria, accelerato dalla legnata presa in Italia, sul campo del Bologna, che di fatto ha messo la parola fine alla sua esperienza in panchina.

Decimo in classifica con 25 punti conquistati fino al momento in campionato, i playoff di Champions League sono certi ma tutto questo non basta per mettersi al sicuro. In una squadra come il Borussia Dortmund, almeno in campionato, devi sempre dare il massimo. E il massimo non è arrivato per Sahin, esonerato questa mattina, in maniera ufficiale, dai tedeschi.

Esonero UFFICIALE: Sahin paga la sconfitta di Bologna

“Borussia Dortmund e Nuri Sahin ora si separano. Il BVB ha esonerato il suo allenatore dopo la deludente sconfitta per 1-2 in UEFA Champions League martedì sera in casa dell’FC Bologna”. Queste le poche righe del comunicato ufficiale dei tedeschi che di fatto hanno messo la parola fine all’esperienza. Sahin aveva preso il posto di Terzic che era riuscito lo scorso anno a spingersi fino alla finale di Champions League persa poi contro il Real Madrid. Ma era stato un risultato incredibile, uno di quelli rimasti nella storia del club.

Il nome del prossimo allenatore verrà ufficializzato a breve. Anche perché nel weekend si torna in campo e poi, la prossima settimana, è anche in programma l’ultimo turno della massima competizione europea. Non vengono fatti al momento nomi di possibili allenatori italiani che potrebbero essere contattati. Ma le sorprese, lo sappiamo, sono sempre dietro l’angolo. Un martedì da incubo per Sahin, che saluta con largo anticipo la squadra tedesca.