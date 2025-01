Frattesi alla Roma, trovata la formula: ultima parola Inzaghi

Frattesi alla Roma: trovata la formula. Ma l’ultima parola spetta a Simone Inzaghi. E tutto si deciderà, forse, nella serata di oggi.

Frattesi è il sogno. E la Roma, secondo le informazioni che questa mattina sono state riportate dal Corriere dello Sport, sta lavorando per portarlo a Trigoria. Contatti aperti, praticamente sottotraccia visto che la pista, un po’, sembrava essersi persa nel corso delle ultime settimane. Ma invece non è proprio così.

La richiesta dell’Inter la conosciamo: 45milioni trattabili ma non si scende sotto i 40. Tantissimi soldi che la Roma non vuole investire. I giallorossi il giocatore lo vogliono pagare il giusto e non strapagarlo, il concetto rimane questo. E allora come si potrebbe arrivare a dama? L’affare in ogni caso è di quelli last-minute, dell’ultimo secondo, quando le palpitazioni per i dirigenti e i tifosi che attendono la fumata bianca diventano importanti.

Frattesi alla Roma: decide Simone Inzaghi

Il valore a bilancio di Davide Frattesi, per l’Inter, è di 22milioni di euro. Quindi con 30milioni – che è la cifra che la Roma vorrebbe investire per il giocatore – i nerazzurri non andrebbero sicuramente in perdita. La mossa per arrivare a dama, sempre secondo il giornale in edicola questa mattina, sarebbe quella dei bonus, ma non vengono forniti ulteriori dettagli: quindi non sappiamo se quei 30 milioni potrebbero essere superati, oppure se quello è il limite massimo. Chissà, magari ci si potrebbe spingere fino a 35, raggiungendoli appunto in questo modo.

Fatto sta che l’Inter attende e se Frattesi nemmeno questa sera contro lo Sparta Praga dovesse partire titolare – Inzaghi alla vigilia ha detto che è in ballottaggio con Barella che ha giocato sette partite di fila – allora l’addio si avvicinerebbe. Perché il punto è sempre lì, il nocciolo della questione è sempre lo stesso: il minutaggio. Davide vorrebbe giocare di più e sa benissimo che a Roma lo farebbe con estrema regolarità. Ma occhio, in tutto questo, anche alle piste estere: se qualcuno, soprattutto dalla Premier, dovesse presentarsi con oltre 30 milioni d’offerta, allora Marotta sarebbe ben felice di non cedere in Italia l’ex Sassuolo. Però lui, la scelta, l’avrebbe fatta: vuole la Roma. Vedremo.