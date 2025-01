Game over Douglas Luiz: la risolve l’ex Juventus

Game over Douglas Luiz. Potrebbe già essere giunta ai titoli di coda l’esperienza in bianconero del centrocampista brasiliano ex Aston Villa.

L’aria del Belgio non ha fatto un granché bene alla Juventus. L’esordio in Champions League datato 2025 ha riportato i bianconeri ai monotoni fasti stagionali. Un nuovo pareggio, questa volta contro il Club Brugge e play off conquistati senza infamia e senza lode.

Dopo Atalanta e Milan, e due convincenti prestazioni, ci si attendeva molto di più dai ragazzi di Thiago Motta. Adesso sono i tifosi che si attendono molto di più da Cristiano Giuntoli in ottica mercato. Alberto Costa e Kolo Muani, con l’attaccante francese ancora in attesa dell’annuncio che sancisca ufficialmente il buon esito dell’operazione, non sembrano accontentare la Juventus che cerca ossessivamente un affidabile difensore centrale. Ma del mercato della Juventus si parla anche in termini di possibili illustri cessioni. Dal Manchester City che sembra non voler mollare Andrea Cambiaso all’Arsenal sempre sulle tracce di Dusan Vlahovic. Un altro presunto big della formazione bianconera sembra raccogliere uno smisurato interesse nonostante una stagione fin qui assolutamente anonima: Douglas Luiz.

Game over Douglas Luiz: va da Enzo Maresca

Sono passati soltanto sei mei dagli incessanti osanna a Cristiano Giuntoli per essere riuscito a portare in Italia uno dei migliori giocatori della Premier League. Il centrocampista brasiliano, Douglas Luiz, non ha fin qui risposto da par suo alle elevate aspettative.

Eppure il suo credito non appare minimamente scalfito, tantomeno in Inghilterra. La conferma ci arriva da teamtalk.com che ci fa sapere come anche il Chelsea, guidato dall’ex bianconero Enzo Maresca, sia fortemente interessato all’ex centrocampista dell’Aston Villa. I Blues londinesi pertanto vanno ad infoltire la rosa delle pretendenti che vede già presenti, ancora una volta, il Manchester City e l’Arsenal. Arrivato a Torino la scorsa estate dopo che la Juventus ha pagato 42 milioni di sterline all’Aston Villa, Douglas Luiz non sembra essere il prospetto ideale per Thiago Motta. Gli agenti del bianconero attendono la mossa del Chelsea per poter eventualmente avviare una trattativa che porti ad una veloce conclusione. La società bianconera è entrata nell’ordine di idee di potersene privare, ma sarà soltanto alle sue condizioni.

Pertanto niente prestito e cessione che assicuri il recupero dei denari investiti in estate. Vedremo.