Nuovo allenatore Roma e vice-Dovbyk: doppio incastro rossonero

Nuovo allenatore Roma e vice-Dovbyk: doppio incastro con i rossoneri. In casa giallorossa si guarda al presente e al futuro. Ecco cosa sta succedendo

L’attaccante è diventato il pensiero della Roma in questa sessione di mercato, perché con l’arrivo di Rensh, atteso oggi nella Capitale, quella che era la priorità è stata sistemata. Adesso si cerca qualcosa sulla prima linea: l’obiettivo numero uno, come detto prima, è Giacomo Raspadori del Napoli.

Nell’affare con gli azzurri, che però prima devono prendere il sostituto di Kvara, ci potrebbe anche finire Lorenzo Pellegrini. Ma secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, in questi ultimi giorni di mercato potrebbero spuntare altre piste, alternative. Di certo sembra esserci una cosa: con l’avvicinamento, a quanto pare, di Shomurodov all’Empoli – si tratta questa operazione in uscita – un attaccante che possa aiutare Dovbyk a rifiatare serve, eccome, a Claudio Ranieri.

Calciomercato Roma, spunta Laborde per l’attacco

E allora ecco che spunta l’ipotesi Gaetan Laborde, attaccante del Nizza – guarda caso ex squadra di Farioli, accostato alla Roma, e che ha allenato il francese – classe 1994, che ha un contratto in scadenza nel 2026. Il suo valore attuale non dovrebbe essere superiori ai 7-8milioni di euro, anche per via di un accordo non lontano nel tempo con il club rossonero di Francia. E potrebbe essere, quindi, l’alternativa ad un prezzo corretto, senza spendere, almeno per questi sei mesi che rimangono, meno, alla fine della stagione, una cifra importante.

In questa stagione Laborde – che può giocare su tutto il fronte offensivo – in 12 presenze in Ligue 1 ha segnato 6 gol e servito 2 assist. Numeri decisamente importanti. Sono 4 invece le presenze in Europa League senza mai però timbrare il cartellino. Ma è un giocatore duttile, che la porta comunque la vede, e che quindi potrebbe fare al caso di Ranieri. Ricordiamo, però, che al momento è l’alternativa. Il principale candidato arriva direttamente dalla Serie A e in questo momento indossa la maglia del Napoli.