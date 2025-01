Scambio per l’attaccante e addio Pellegrini: la Roma si gioca il jolly

Calciomercato Roma, i giallorossi sono alla ricerca di un attaccante e studiano la mossa per il colpo sulla prima linea. Pellegrini il jolly

Le cose cambiano, e anche in maniera veloce. Raspadori, ad esempio, dopo aver deciso la gara contro il Venezia, l’ultima del 2024 del suo Napoli, sperava che Conte gli desse più minutaggio. Ma così non è stato e allora quel malumore è sembrato tornare prepotente.

Un quadro lo fa questa mattina il Corriere dello Sport in edicola, che sottolinea come il centravanti non sia per niente contento del suo impiego. E quindi potrebbe salutare. Certo, prima il Napoli dovrà trovare il sostituto di Kvara, e se dovesse realmente arrivare Garnacho, allora Conte potrebbe dare il suo via libera all’uscita. La Roma è alla finestra, in attesa di capire l’evoluzione di tutto questo, sapendo di poter dare a Raspadori molti più minuti, non solo come vice Dovbyk, ma anche come spalla dell’ucraino che, oggettivamente, avrebbe bisogno un po’ di rifiatare.

Nell’affare per Raspadori ci finisce Pellegrini

Detto questo, la pista è aperta anche se devono essere intanto trovati gli incastri dentro gli azzurri e poi tutto il resto. Senza dimenticare che la Roma ha la carta, avrebbe la carta, Lorenzo Pellegrini da potersi giocare. La prestazione nel derby è rimasta lì, senza nessuna continuità, e anche se il capitano, si legge, vorrebbe rimanere, almeno fino a giugno (il contratto in scadenza del 2026, per il momento, non verrà rinnovato), potrebbe tornare in ballo nei discorsi per l’attaccante.

La questione non è semplice, perché principalmente, come detto, si deve attendere la mossa del Napoli: senza un sostituto all’altezza del georgiano andato al Psg, non si può pensare di dare via anche Raspadori che rimane un jolly da utilizzare sulla prima linea. E allora se il Napoli riuscisse a chiudere un affare in entrata, bello importante, allora sì che la Roma potrebbe affondare il colpo. Magari inserendo davvero Pellegrini nell’operazione. Vedremo. Ma Giacomo, ex Sassuolo, è tornato un nome caldo.