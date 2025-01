Osimhen in Serie A? Scoppia la bomba da 100 milioni

Osimhen in Serie A? Il campione in questione intriga. Il terzo scudetto del Napoli ha in calce la sua firma, poi è accaduto altro.

Il calciomercato entra nella sua fase decisiva. C’è infatti tempo fino al 3 febbraio per realizzare i rispettivi sogni o lasciarli diventare desideri irrealizzati. Si muovono le società di Serie A ma si muovono, allo stesso tempo, e a ben altra velocità, anche gli altri club europei.

La Premier League è sempre il faro che illumina il mare magno del mercato. La si osserva, la si studia attentamente sia per le operazioni in entrata così come per quelle in uscita. Basta osservare la Juventus che punta il difensore centrale portoghese del Chelsea, Veiga, e valuta lo scambio Tonali–Douglas Luiz con il Newcastle, così come il Milan che continua a sognare il colpo Rashford del Manchester United. Obiettivi che non si sa se saranno centrati in toto, in parte o per nulla. Fatto sta è che è sempre il più importante torneo del mondo l’ombelico del calciomercato.

Osimhen in Serie A? Macché, sarà Premier anche per lui

La Premier League è pertanto in grado di realizzare grandi sogni così, come il più delle volte accade, di stroncarli in un istante. Le prossime settimane potrebbero essere già decisive per le sorti di un grande campione che ha lasciato non pochi rimpianti in Serie A: Victor Osimhen.

L’attaccante nigeriano, che ha da poco compiuto 26 anni, è ancora di proprietà del Napoli ma non tornerà all’ombra del Vesuvio. Ora è in Turchia e sta trascinando con le sue reti il Galatasaray allo scudetto. Ma poi? Da oltre Manica footballinsider247.com sembra conoscere nei minimi dettagli il futuro prossimo di Victor Osimhen. La sua nuova casa sarà la Premier League mentre la maglia dell’Aston Villa la sua nuova divisa ufficiale. Di ciò ne è fermamente convinto, Keith Wyness, ex dirigente dell’Aston Villa.

Secondo Keith Wyness, infatti, il club inglese potrebbe prendere in considerazione la cessione dell’attaccante colombiano Jhon Duran, classe 2003. Per lui 12 gol in 27 presenze in questa stagione, giocando da titolare solo in sette occasioni. Ecco giustificato il prezzo del suo cartellino: 100 milioni di sterline. Su di lui c’è il PSG. In caso di cessione di Jhon Duran ecco che l’Aston Villa punterebbe dritto su Victor Osimhen. Per l’attaccante del Napoli niente Serie A. Un altro sogno infranto dalla Premier League. E il mercato va avanti…