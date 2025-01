Vlahovic e Thiago Motta, game over Juve: cifre choc per l’addio

Emergono aggiornamenti succosi relativi alla delicata situazione di Dusan Vlahovic tra i corridoi della Continassa

I numeri parlano chiaro: oltre ad aver stupito in termini di classifica (svariati progetti blasonati hanno clamorosamente deluso i propri tifosi), la stagione in corso ha disatteso le aspettative anche in merito ad alcuni singoli calciatori, che si sarebbero dovuti confermare le star del campionato e, invece, sono divenuti dei veri e propri casi mediatici in negativo.

In tal senso la figura che più di tutte ha risentito dell’affascinante ribaltone di gerarchie avvenuto all’interno della massima lega italiana è certamente quella del centravanti delle big. Difatti, se fino ad una manciata di mesi fa bastava essere la punta titolare di una grande squadra per assicurarsi un discreto numero di marcature a stagione, la stagione in corso sembrerebbe aver disatteso tale regola.

Fulgido esempio di tale stortura è rappresentato dai rendimenti di Lautaro Martinez e Dusan Vlahovic, ovvero primo e secondo marcatore della scorsa stagione. Attualmente i due sono infatti relegati a posizioni della classifica dei marcatori a dir poco inaspettate, con under dog come Sebastiano Esposito e Moise Kean che viaggiano alle stesse velocità o addirittura su ordini di grandezza superiori (Kean a quota 12 gol, mentre Lautaro e Vlahovic rispettivamente a 8 e 7 marcature). Giungono in tal senso novità di rilievo sul futuro del bomber di Belgrado.

Addio Juve: Vlahovic si avvicina all’Arsenal

Che tra Dusan Vlahovic e Thiago Motta non sia scattata una scintilla sul piano squisitamente calcistico è un fatto piuttosto conclamato. Le esigenze tattiche del tecnico italo-brasiliano non appaiono compatibili con un calciatore più abituato a preoccuparsi esclusivamente di concludere in rete – cosa che tra l’altro non gli sta riuscendo neanche più così bene -, rispetto al lavoro di fitto dialogo con i compagni che Joshua Zirkzee svolgeva nel Bologna di Motta.

Il rinomato carattere fumantino di Vlahovic sembra infatti risentire di un certo isolamento all’interno della manovra, il che porta il numero 9 bianconero a innervorirsi e perdere quella necessaria lucidità che lo scorso anno gli permise di chiudere l’annata da secondo marcatore della Serie A 2023/24.

Attualmente, le voci sul possibile trasferimento all’Arsenal durante la sessione di mercato in corso appaiono più concrete che mai, come riportato da Punch Drunk Arsenal sul proprio account Twitter. Per il trasferimento la Vecchia Signora vorrebbe una cifra compresa tra i 45 e i 50 milioni di sterline e gli inglesi lo hanno inserito in cima alla lista delle operazioni da chiudere entro fine mese.