Calciomercato Roma, chi parte a gennaio? Otto indiziati per due cessioni

Archiviati con successo i colpi Gollini e Rensch, il club giallorosso stringe il cerchio intorno ai possibili partenti: ecco gli indiziati

I primi tasselli sono arrivati. La prima necessità – quella di un difensore esterno che si sappia proporre con successo anche in avanti – è stata smarcata con l’innesto di Devyne Rensch, il 22enne olandese proveniente dall’Ajax atterrato a Ciampino nella giornata di ieri. Praticamente in contemporanea col suo arrivo, anche Pierluigi Gollini – il portiere ormai ex Genoa ma di proprietà dell’Atalanta – è arrivato a Roma: un milione il costo del trasferimento, con un contratto fino al 30 giugno del 2027 col club di Trigoria.

In attesa di piazzare il colpo dell’attaccante di scorta da alternare od affiancare (in base a quelle che potrebbero essere le nuove scelte tattiche di mister Ranieri) ad Artem Dovbyk, ora il Ds giallorosso Ghisolfi deve pensare anche a vendere. Fosse non altro per insistere nell’affare Frattesi, di fatto rimandato alla fine della sessione invernale di scambi anche per una questione di impossibilità di rimpiazzo, per l’Inter, del centrocampista nelle liste UEFA per la Champions.

Insomma, l’acquisto di un nuovo centravanti (necessità non differibile) o l’assalto al prodotto delle Giovanili giallorosse (fortemente voluto da Ranieri) sono subordinati ad almeno un paio di cessioni che il dirigente francese dovrà concludere nelle prossime settimane. Come riferito dal ‘Corriere dello Sport’ nella sua edizione odierna, sono ben 8 gli indiziati all’addio. Ognuno col suo diverso status all’interno della rosa, ciascuno con determinate offerte provenienti tanto da club italiani quanto esteri. E c’è chi starebbe valutando perfino di andarsene in Arabia Saudita.

Da Shomurodov a Soulé e Paredes: chi può lasciare la Roma

L’indiziato principale a salutare la truppa a gennaio è certamente Eldor Shomurodov, l’attaccante uzbeko richiesto dal Venezia e non solo. Possibili partenti che però Ghisolfi vorrebbe trattenere sono certamente Tommaso Baldanzi e Matìas Soulé, con l’ex Frosinone corteggiatissimo da tanti club italiani, incluso il Milan, che vorrebbe inserirlo nell’affare Saelemaekers in attesa di valutare compiutamente Abraham da qua a fine stagione.

Altri profili a rischio addio sono poi Bryan Cristante, cercato dalla Fiorentina, Mario Hermoso, lusingato dalle offerte provenienti dall’Arabia dopo che la partenza direzione Fenerbahce è stata stroncata dall’acquisto di Milan Skriniar da parte del club turco, e ovviamente Nicola Zalewski. Il polacco, lontanissimo da un accordo per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2025, potrebbe andare al Marsiglia, pronto al colpo low cost.

Piste esclusivamente estere invece per Samuel Dahl, il 21enne svedese fuori dalle rotazioni di mister Ranieri, e per Leandro Paredes, sul quale nelle ultime ore si registra un importante ritorno di fiamma del Boca Juniors. Nemmeno a dirlo, l’argentino è considerato intoccabile dallo staff tecnico, ma nelle prossime ore gli Xeneizes potrebbero dovrebbero recapitare una proposta al club giallorosso. Mai dire mai, quando si tratta di mercato…