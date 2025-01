Calciomercato Roma, graffio di Mourinho: un ex Real Madrid come piano B

Proseguono le mosse della Roma, alla ricerca di nuovi innesti con cui puntellare lo scacchiere di Claudio Ranieri

A poche ore dal fischio d’inizio dell’importante gara contro l’Az, la Roma di Claudio Ranieri continua ad essere al centro di vivaci indiscrezioni di mercato. Intenzionata a capitalizzare quelle occasioni che dovessero presentarsi nel corso dei prossimi giorni, i giallorossi hanno cerchiato in rosso diversi obiettivi.

Dopo aver definito le operazioni Gollini e Rensch in entrata, le attenzioni dell’area tecnica capitolina si sono indirizzate ad altri settori del campo. Continuando a monitorare con interesse l’evolvere della situazione Frattesi, la Roma sta cercando di affrettare i tempi anche per un nuovo attaccante. Nonostante il folto numero di profili accostati ai capitolini, però, fino a questo momento il ds Ghisolfi non ha affondato il colpo per nessuno dei candidati a ricoprire eventualmente il ruolo di vice Dovbyk. Lo stesso Beto, finito al centro di un interessante intreccio di mercato, non scalda la Roma al punto da mettere l’area tecnica giallorossa nelle condizioni di intavolare l’affare a titolo definitivo.

Calciomercato Roma, da Beto a Mikautadze: nuovo colpo di scena

Ecco perché, pur restando alla porta per l’ex bomber dell’Udinese, Ghisolfi sarebbe propenso ad intavolare la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Del resto, secondo quanto riferito da Goodison News, Beto avrebbe esternato il desiderio di cambiare aria, nonostante il cambio di guida tecnica.

In un mosaico ancora tutto da comporre, il Torino non è affatto fuori dalla corsa a Beto e sta valutando i margini di manovra. Il tutto mentre un altro profilo accostato in tempi e in modi diversi ai club di Serie A – Roma e Juve su tutte – è sempre più vicino a volare in Turchia. Ci stiamo riferendo a Georges Mikautadze per il quale, secondo ‘Fotomac’, Galatasaray e Fenerbahçe sarebbero pronti a dar vita ad un vero e proprio duello di mercato. Sul punto di definire un accordo che sembrava impostato nei suoi aspetti essenziali, i giallorossi di Istanbul se la dovranno vedere proprio con i rivali storici, pronti a far saltare il banco. Che l’irruzione della compagine di Istanbul sia molto più di una semplice manovra di disturbo è confermato dalla reazione del Galatasaray: nel caso in cui l’affare Mikaudatze dovesse saltare, infatti, i giallorossi sarebbero pronti a virare su Marco Asensio.