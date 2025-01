Calciomercato Roma, scambio tra bomber e game over immediato

Il calciomercato invernale è entrato nella sua fase finale, durante cui andranno a concretizzarsi le voci e le speculazioni delle scorse settimane

Nel corso della sua prima conferenza da nuovo allenatore della Roma Claudio Ranieri ha espresso con chiarezza la necessità di colmare già a partire dal calciomercato invernale le lacune che caratterizzavano l’organico al momento del suo approdo a Trigoria.

Le mancanze dell’organico giallorosso sono oramai note da mesi e riguardano in particolare l’assenza di un esterno destro in grado di fornire nuove soluzioni tattiche al tecnico di Testaccio – l’arrivo di Rensch dovrebbe aver colmato tale insufficienza – e la presenza obbligata di Artem Dovbyk in campo, per via di un organico che non fornisce alternative valide al bomber ucraino (sempre più al centro della manovra offensiva giallorossa, sia in termini realizzativi che per quanto concerne il dialogo con i colleghi del reparto offensivo).

Tuttavia, come ben noto, per acquistare occorre cedere e, in tal senso, emergono novità in merito ad uno degli affari più chiacchierati delle scorse settimane.

Shomurodov-Venezia si complica: i veneti riflettono sullo scambio Brunori-Pohjanpalo

L’esperienza di Eldor Shomurodov in maglia giallorossa non è stata certamente caratterizzata da particolari picchi e il suo periodo cagliaritano (consumatosi nella scorsa stagione) funge da fulgida conferma della scarsa considerazione che Claudio Ranieri nutre nei suoi confronti. Non sembrerebbero essere del medesimo avviso i vertici del Venezia di Eusebio Di Francesco, i quali hanno manifestato un certo interesse verso il centravanti uzbeco classe 1995.

Anche nel caso del Venezia, tuttavia, sembrerebbe essere emersa una prospettiva più invitante, che si lega a doppio filo con il possibile addio di Joel Pohjanpalo. Il bomber finlandese ha sofferto meno del previsto il passaggio dalla Serie B alla massima lega italiana, segnando sei reti nella prima parte del campionato e destando interesse da parte di diverse società.

Tra queste vi è anche il Palermo (attualmente quinta in Serie B), che con l’acquisto del centravanti di Di Francesco vorrebbe tentare di acciuffare il sogno di un ritorno in Serie A.

L’operazione è ancora in fase di definizione e, tra le varie opzioni, potrebbe esserci anche quella di un scambio con Matteo Brunori. Lo scorso anno la punta del Palermo si giocò fino alla fine la classifica di capocannoniere della Serie B proprio con il finlandese del Venezia (la spuntò Pohjanpalo alla fine) e un suo approdo in Veneto escluderebbe quasi certamente l’affare Shomurodov-Venezia.