Infortunio ufficiale, stop di tre mesi: salta Milan-Roma

Infortunio ufficiale. Bollettini medici che hanno sempre più il sopravvento. La serata di Champions League regala un’altra brutta ‘tegola’.

Cambia poco la competizione che sia campionato o Champions League. Quel che conta sono i pezzi che si perdono in continuazione causa infortuni.

La serata di Champions League ha riportato il sorriso in casa Milan dopo la brutta sconfitta maturata all’Allianz Stadium contro la Juventus. Il gol di Leao ha messo in ginocchio il Girona. Una gara iniziata nel peggiore dei modi con il grave infortunio patito da Emerson Royal. Il difensore brasiliano è uscito dal terreno di gioco di San Siro dopo soltanto quattro minuti. Una rincorsa per tentare di arginare un contropiede pericoloso da parte della compagine spagnola è risultata fatale al difensore rossonero. Per il tecnico portoghese Conceicao non vi è stato altro da fare che sostituire subito Royal con Calabria.

Infortunio ufficiale. Emerson Royal out per tre mesi

Per Emerson Royal si parla di una lesione distrattiva di alto grado del polpaccio destro. Questo il non positivo responso degli esami strumentali.

Il brasiliano rischia 2/3 mesi di assenza dai campi di calcio. Si attende una comunicazione ufficiale da parte della società rossonera. Un problema di non poco conto per il Milan dal momento che il difensore rossonero era nella lista delle uscite a Milanello. Per Emerson Royal si parlava, infatti, di Fulham e Galatasaray. Si parlava, prima dell’infortunio di ieri sera. Milan-Roma, che si disputerà il prossimo 5 febbraio, Emerson Royal sarà costretto a vederla in tv. E non sarà soltanto quella…