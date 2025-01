Scippo Milan, la Juve cambia difesa: il rimborso è immediato

Scippo Milan, la Juventus cambia difesa e il “rimborso” è immediato. Ecco l’intreccio clamoroso che si potrebbe vedere nello spazio di pochissimi giorni

Ultime due settimane di calciomercato, che si preannunciano caldissime. Lo sappiamo, succede di tutto in queste ore e anche quelli che sono alcuni colpi difficili da ipotizzare, possono oggettivamente diventare realtà.

Juve e Milan, ad esempio, sono due squadre che danno la sensazione di poter fare qualcosa nelle prossime ore. Sia in difesa – soprattutto la Juventus – sia i attacco – soprattutto il Milan. Anche Ibrahimovic, però, è alla ricerca di un difensore centrale, soprattutto perché in questo momento in Italia ci sono gli agenti di Pavlovic che potrebbe uscire, anche in prestito. La notizia, comunque, in ottica rossonera, arriva direttamente dalla Francia, riportata da footmercato.net. E anticipata, in questo caso, da Asromalive.it.

Calciomercato, che intreccio Juventus-Milan

Il Milan avrebbe messo gli occhi su Axel Disasi, difensore francese in uscita dal Chelsea. Non ha iniziato bene in questa stagione e di fatto, Enzo Maresca, lo ha fatto accomodare in panchina per molto tempo. Poi, addirittura, nelle ultime uscite non ha nemmeno visto la convocazione, quindi il via libera per un addio è già arrivato da un pezzo. E i rossoneri, visti comunque quelli che sono i buoni rapporti tra le parti, ci starebbero pensando.

Su Disasi, comunque, c’era anche la Juventus, prima di andare a prendere Veiga. Ma gli innesti in difesa dei bianconeri potrebbero comunque non essere finiti: perché se il primo dovrebbe essere il sostituto di Bremer, che ha chiuso in anticipo la sua stagione dopo l’infortunio al ginocchio, l’altro potrebbe essere l’erede di Danilo che saluterà nei prossimi giorni per tornare in Patria, al Flamengo, decidendo di declinare l’offerta del Napoli che gli era arrivata. Insomma, l’intreccio è clamoroso. E tutto si potrebbe concretizzare davvero nello spazio di pochissimo tempo.