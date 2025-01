Vlahovic via dalla Juve a gennaio: giochi chiusi in anticipo

Clamorosa indiscrezione riguardante il futuro di Dusan Vlahovic: la telenovela è ormai finita. Ecco cosa è successo

Metabolizzato il deludente pareggio ottenuto a Bruges, la Juventus di Thiago Motta è già proiettata alla prossima sfida di campionato contro il Napoli di Antonio Conte. Autentico esame di maturità per una squadra che non sta facendo della continuità la sua caratteristica principale. In attesa dell’ufficialità di Kolo Muani, intanto, l’area tecnica della ‘Vecchia Signora’ continua a lavorare per rinforzare quei reparti da settimane sotto la lente di ingrandimento di Cristiano Giuntoli.

Oltre a puntellare una difesa che rimarrà orfana di Bremer e Cabal fino al termine della stagione, la Juve è chiamata a monitorare con attenzione il mercato in uscita. Oltre alla sempre più probabile offensiva del Manchester City per Andrea Cambiaso, che non lascerà Torino a meno di offerte irrinunciabili, da monitorare anche la situazione relativa a Dusan Vlahovic. Gettato nella mischia solo negli ultimi minuti dell’ultima gara di Champions League in terra belga, l’attaccante serbo ricopre un ruolo sempre meno centrale all’interno dello scacchiere tattico di Thiago Motta. Complice anche il mancato rinnovo del contratto in scadenza nel 2026, il numero 9 della Juventus potrebbe dunque fare le valigie e chiudere già a gennaio la sua esperienza con la maglia bianconera.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra: l’Arsenal molla Vlahovic

Mai come in questo genere di situazione, però, il condizionale è d’obbligo. A tal proposito, dall’Inghilterra trapelano notizie contrastanti. Rispetto a quanto circolato nei giorni scorsi, circa un possibile ritorno di fiamma dell’Arsenal per Vlahovic, nelle ultime ore la posizione dei Gunners sarebbe drasticamente cambiata.

Tutt’altro che disposta a venire incontro alle richieste della Juventus – che continua a chiedere almeno 35-40 milioni di euro per cedere il suo attaccante – i londinesi si sarebbero chiamati fuori dalla corsa all’ex attaccante della Fiorentina. A riferirlo è Football Transfers che spiega come il club inglese, dopo aver proposto alla ‘Vecchia Signora’ un prestito con diritto di riscatto, avrebbe definitivamente interrotto i dialoghi con i bianconeri, preferendo virare su altri obiettivi. L’Arsenal – infatti – giudicherebbe poco convincente l’operazione Vlahovic da un punto di vista economico, motivo per il quale sarebbe entrato nell’ordine di idee di snobbare la pista, concentrandosi su altri attaccanti.