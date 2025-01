Cessione Roma last minute: pressing e nuovo rilancio | ASRL

Proseguono le mosse della Roma sia in entrata che in uscita in un mercato di gennaio che si preannuncia piuttosto movimentato in casa giallorossa

Resettare e ripartire. Ingoiato l’ennesimo boccone amaro in trasferta – questa volta contro l’Az – la Roma è chiamata subito a reagire. L’impegno contro l’Udinese – in questo senso – si configura come un autentico spartiacque; nel mentre, l’area tecnica giallorossa si sta guardando intorno per capire in che modo riuscire a rinforzare l’organico, senza trascurare quelle uscite che potrebbero letteralmente far saltare il banco.

Le voci riguardanti il futuro di Paredes, in uno scenario ancora tutto da approfondire, non possono essere affatto eluse. Nelle ultime ore era rimbalzata dall’Argentina la possibilità che Roma e Boca Juniors imbastissero la trattativa negli ultimi giorni di mercato. Un’eventualità che, sia pur alimentata dalle indiscrezioni di ESPN, ne circoscrive il senso e ne passa in rassegna i dettagli. Come raccolto da asromalive.it, allo stato attuale della situazione il Boca Juniors ha aumentato il pressing per Paredes ed è pronto a far saltare il banco, anche se al momento la Roma non ha ancora ricevuto proposte concrete dal club argentino.

Calciomercato Roma, Paredes-Boca Juniors: le ultime dall’Argentina

Alla luce della volontà del Boca Juniors di provare ad anticipare il ritorno del centrocampista argentino in patria. A tal proposito, l’intenzione degli Xeneizes è quella di ritoccare al rialzo la proposta messa inizialmente in preventivo.

L’aspetto importante sul quale porre l’accento, però, riguarda proprio la proposta con la quale il Boca vorrebbe convincere il centrocampista a sposare il proprio progetto, convinti di regalargli la maglia numero 5 da tempo vagheggiata. Ecco perché le prossime ore – in un senso o nell’altro – hanno tutta l’aria di configurarsi come assolutamente decisive per il futuro di Paredes. Il Boca Juniors è in pressing e non molla, anche per rispondere alla mossa del River Plate che ha messo le mani su un altro Campione del Mondo come Montiel.