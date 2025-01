Dal rinnovo con la Roma alla doppietta ‘mondiale’: Dybala chiude il cerchio | ASRL

Doppio addio Roma e risposta immediata dopo la firma del campione del Mondo. Gli ultimi aggiornamenti di calciomercato.

La Roma continua ad attraversare un periodo di alti e bassi, sia sul campo che nel mercato trasferimenti. La recente sconfitta per 1-0 contro l’AZ Alkmaar in Europa League ha complicato il cammino europeo dei giallorossi, costringendo la squadra di Ranieri a vincere l’ultima partita del girone contro l’Eintracht Francoforte per assicurarsi un posto nei playoff.

Nonostante le difficoltà sul campo, la dirigenza è attiva sul fronte del calciomercato. È stato ufficializzato l’acquisto del difensore olandese Devyne Rensch dall’Ajax per una cifra intorno ai 5 milioni di euro. Rensch, classe 2003, ha già dimostrato di essere elemento versatile, capace di adattarsi anche al ruolo di centrale difensivo. Nelle stesse ore in cui l’olandese svolgeva il primo allenamento a Trigoria, la Roma ha annunciato anche l’arrivo di Pierluigi Gollini, che prenderà il posto di Mathew Ryan, trasferitosi al RC Lens per 800.000 euro. Gollini, ex Atalanta e Napoli, arriva con l’obiettivo di fornire esperienza e competizione nel ruolo di secondo portiere.

Ad una settimana dalla chiusura del calciomercato, però, sono tante altre le questioni in grado di tenere elevata e vigile l’attenzione in casa Roma, dove Ghisolfi e colleghi continuano a monitorare situazioni e scenari per proseguire degnamente la corrente campagna acquisti invernale.

Doppio addio Roma, non solo Paredes: il Boca Juniors mette gli occhi anche su Dybala

In attacco, come noto, si continua a segnalare la ricerca di un degno vice-Dovbyk, con Shomurodov ormai sempre più vicino al Venezia dopo un semestre in giallorosso serio e professionale, ma poco impattante in termini di rendimento. Sul fronte delle uscite, si intensificano, inoltre, le voci riguardanti Leandro Paredes.

Secondo quanto da poco riportatovi, il Boca Juniors sta aumentando il pressing per riportare il centrocampista in patria, pronto a presentare un’offerta concreta alla Roma. Al momento, però, non sono pervenute proposte ufficiali al club capitolino. Il numero 16, però, non è l’unico elemento di grande qualità ad essere finito nei radar argentini. L’altro, ancora più emblematico, è infatti Paulo Dybala.

Il suo futuro sembra legato alla Roma almeno fino al termine della stagione. La clausola rescissoria da 12 milioni di euro, valida fino al 15 gennaio, non è stata esercitata, ma l’attuale situazione contrattuale rende il suo nome a dir poco attrattivo, soprattutto per determinate realtà. In particolar modo, secondo informazioni di nostro possesso, il Boca Juniors, oltre a Paredes, avrebbe messo nel mirino proprio Paulo Dybala per il calciomercato estivo, qualora l’argentino non rinnovasse con la Roma.

L’interesse è da ascriversi in una scelta e in una modalità operativa principalmente di marketing, volta a rispondere, non solo sul piano tecnico e squisitamente calcistico, all’acquisto da parte del River Plate di un campione del mondo, anch’egli argentino, quale Gonzalo Montiel.