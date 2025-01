Il bomber ha firmato, fuori una: la Roma prende nota

Calciomercato Roma, l’effetto domino riguardante il nuovo attaccante è pronto a materializzarsi da un momento all’altro. Il motivo

Archiviata la brutta sconfitta patita in Europa League contro l’Az, la Roma di Claudio Ranieri ha cominciato a lavorare in vista del prossimo impegno in campionato contro l’Udinese. Una partita nella quale, chiaramente, Dovbyk e compagni sono chiamati ad una prestazione molto più convincente rispetto a quella scialba e poco propositiva fornita in terra olandese. Nel frattempo, le indiscrezioni di mercato continuano a tenere banco senza soluzione di continuità.

Sotto questo di vista, dopo aver chiuso in entrata le operazioni Rensch e Gollini, i giallorossi si stanno guardando intorno alla ricerca di soluzioni congeniali per rinforzare uno scacchiere tattico che sta continuando a denotare delle lacune. L’acquisto di un attaccante in grado di far rifiatare Artem Dovbyk, ad esempio, rappresenta uno dei temi più caldi. Pur continuando a monitorare con interesse il dossier Frattesi, infatti, Ghisolfi sta lavorando sotto traccia a diverse piste con l’attacco, intenzionato a non farsi trovare impreparato qualora dovessero aprirsi scenari interessanti. In un ventaglio di nomi ancora in evoluzione, il profilo di Kalimuendo non può essere affatto escluso. A maggior ragione se il Rennes – attuale proprietario del suo cartellino – dovesse abbassare le sue richieste, abbondantemente superiore ai 20 milioni di euro.

Calciomercato Roma, niente Kalimuendo per l’Eintracht: c’è la firma di Wahi

Benché fino a questo momento la Roma non abbia ancora affondato il colpo, memorizzando la volontà del club francese di non aprire alla formula di un prestito con diritto di riscatto, i giallorossi sono comunque intenti a capire i margini di manovra. La corsa a Kalimuendo, infatti, si preannuncia piuttosto movimentata e i colpi di scena continuano ad essere dietro l’angolo.

Rispetto a quanto circolato nelle scorse settimane, non sarà l’Eintracht Francoforte la prossima destinazione del bomber francese, almeno a gennaio. Il club tedesco ha infatti trovato l’accordo con il Marsiglia per l’acquisto a titolo definitivo di Elye Wahi. La trattativa, già impostata nei giorni scorsi sulla base di una valutazione complessiva da 26 milioni più bonus e una percentuale sulla futura rivendita, è stata chiusa con la firma del contratto da parte dell’attaccante classe ‘2003, che si è legato al club francese con un contratto in scadenza nel 2029.