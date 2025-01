Joao Felix al Milan, l’annuncio UFFICIALE chiude il cerchio

Emergono clamorose novità in merito al chiacchierato affare che vede protagonisti il Milan di Conceicao e Joao Felix

Mentre la sessione di calciomercato invernale volge al termine, le dirigenze della massima lega italiana sono in fermento, poiché la prossima settimana sarà l’ultima disponibile per chiudere i colpi che sanciranno definitivamente lo svolgimento della seconda parte di stagione. Le prossime ore saranno difatti a dir poco calde, vista la necessità di chiudere quei colpi in grado di garantirsi un vantaggio rispetto alle rivali emerse nel corso della prima metà del campionato e di allungare la rosa in vista delle fasi finali delle varie competizioni europee.

In tal senso la massima lega italiana potrebbe conoscere un nuovo e affascinante ribaltamento di equilibri dopo quello già avvenuto nel corso di un’estate pazza, capace di smuovere violentemente le gerarchie manifestatosi nel corso della stagione 23/24.

Difatti, mentre Napoli, Inter e Atalanta saranno occupate a trovare la chiave per conquistare quel vantaggio decisivo alla conquista dello scudetto, le blasonate deluse del campionato (come Roma, Milan e Juventus) stanno tentando di ottenere quelle pedine in grado di invertire la rotta di una classifica a dir poco infelice.

Uno dei ruoli che ha occupato maggiormente le dirigenze della massima lega italiana è certamente quello del centravanti, a causa delle numerose delusioni giunte da alcuni dei protagonisti della scorsa stagione: basti pensare che nessuno dei primi tre marcatori della Serie A 2023/24 sono attualmente in top tre per gol segnati nel campionato in corso.

Difatti, ad esclusione di Simone Inzaghi – il quale, nel caso in cui Lautaro fatichi a trovare la porta, può contare su uno straripante Marcus Thuram – sostanzialmente tutti gli allenatori di big italiane sono alla ricerca di un centravanti che possa o rinvigorire la panchina (vedi la Roma di Ranieri) o sostituendo direttamente dei titolari deludenti (vedi il Milan di Conceicao).

Maresca chiude la porta al Milan: “Felix è un giocatore del Chelsea”

La passione manifestata dai vertici rossoneri nei confronti di Joao Felix è oramai un fatto conclamato e piuttosto comprensibile, anche e soprattutto considerata la modesta quantità di minuti collezionati dal portoghese nel corso della stagione, il modestissimo rendimento di Alvaro Morata e Tammy Abraham in maglia rossonera e le indubbie qualità di un calciatore che fino ad una manciata di mesi fa appariva come uno dei prospetti più luccicanti del calcio europeo.

Tuttavia, a rovinare i piani della dirigenza dei diavoli è intervenuto direttamente Enzo Maresca nella conferenza stampa del match tra i Blues e il Manchester City di Pep Guardiola.

Il tecnico italiano ha affrontato il tanto chiacchierato tema ‘Joao Felix’, manifestato con chiarezza le sue intenzioni nei confronti del fuoriclasse 25enne: “Joao è senza dubbio un giocatore del Chelsea. Il problema per Joao e Nkunku è che giochiamo la maggior parte delle partite con un centrocampista offensivo, ovvero Cole Palmer. Fanno fatica a ottenere minuti, non per motivi diversi. Sono entrambi giocatori di alto livello”.

Insomma… i piani potrebbero complicarsi per il Milan, nonostante Maresca abbia ammesso fuori dai denti che difficilmente potrà concepire di cambiare sistema di gioco per aumentare il minutaggio di Felix, vista l’importanza di un fenomeno assoluto come Cole Palmer all’interno dell’economia tecnico-tattica dei Blues (il trequartista inglese appare oramai in un perpetuo stato di grazia, all’interno del quale le sue già sfavillanti qualità vengono amplificate da una condizione mentale e tattica ideale).