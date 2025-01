Nuova offerta giallorossa: Dybala è solo un ricordo

Dybala è solo un ricordo. Il mercato della Roma prosegue e potrebbe presentare anche qualche cessione eccellente. Ancora una volta, però, non sarà l’argentino a partire.

La Roma è ritornata dal Belgio con 0 punti. Il problema delle sconfitte esterne sembra essere di impossibile soluzione. Anche in Europa League, contro l’Az Alkmaar, è arrivata una sconfitta ancora una volta evitabile. Ma di un’altra sconfitta, alla fine, si è trattato.

Domenica pomeriggio il calendario di Serie A propone un Udinese–Roma che con questi presupposti, appare una gara da prendere ancor più con le molle. Contro i bianconeri friulani Claudio Ranieri si attende ben altra Roma. Più attenta, più precisa, più concreta. Si prosegue senza soluzione di continuità. Europa League, campionato ed un mercato che potrebbe riservare ancora diverse novità in casa Roma. Ed in ogni mercato che si rispetti occorre valutare sia le operazioni in entrata che quelle in uscita. E se in entrata a Trigoria inseguono nomi importanti, un nome importante potrebbe lasciare Trigoria dopo soltanto sei mesi dal suo celebratissimo arrivo.

Dybala è solo un ricordo. In Turchia va Matias Soulé

I tifosi del Frosinone non smettono di ricordarlo con devastante nostalgia. In Ciociaria Matias Soulé ha dato sfoggio del suo incredibile talento. Il classe 2003 argentino, allora di proprietà della Juventus, piaceva da matti anche a Thiago Motta, appena arrivato sulla panchina bianconera, ma le urgenti necessità di bilancio hanno portato al doloroso addio.

Operazione da 25,6 milioni di euro, pagabili in quattro esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di € 4 milioni. Un investimento importante per la Roma che, ad oggi, non ha dato i risultati sperati, al punto che l’insider di mercato, Matteo Moretto, su X rivela come: “Nelle ultime ore il Galatasaray si è informato sulla situazione di Matias Soulé della Roma“. Il club turco è lanciato verso la vittoria in campionato ma questo non gli impedisce di essere sempre vigile sul mercato. Non molto tempo fa l’obiettivo numero uno dei giallorossi turchi pareva essere diventato Paulo Dybala. Ora le attenzioni sembrano volgersi verso il suo naturale erede. Possibile che la Roma si privi del talento di Mar del Plata? Claudio Ranieri, soltanto pochi giorni fa, parlando del talento mancino ex Juve, lo ha definito “il futuro della Roma“.

Ma è davvero così o è stata soltanto una frase di circostanza? La risposta entro il prossimo 3 febbraio.