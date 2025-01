Tripletta Inter e addio Frattesi: il conto lo paga la Roma

L’Inter sta piazzando una tripletta che può cambiare tutto sul mercato, anche in chiave Frattesi, sponda Roma. Inzaghi può sorridere per l’immediato e per il futuro

Marotta sta eseguendo alla perfezione gli ordini di Oaktree e per il prossimo futuro non vuole acquistare solo nomi già affermati e maturi. Si va verso la definizione di una rosa più giovane, in cui però potrebbe non esserci Davide Frattesi, sempre più corteggiato dalla Capitale.

Cosa significa aver pianificato nel migliore dei modi il mercato estivo? Ad esempio che a gennaio si può già pensare al futuro e non rimanere ancorati al presente per rimediare agli errori. Di questo ne è certa l’Inter, che sta provando a mettere nel proprio roster tre colpi di prospettiva, da affiancare ai Palacios, Bisseck e Asllani già presenti in rosa. L’intento delle proprietà americana è quella di svecchiare i reparti, con qualche nome fresco che possa dare il cambio ai titolarissimi, soprattutto in prospettiva.

Ecco quindi che le ultime notizie, riportate anche da La Gazzetta dello Sport, vedono vicine alla chiusura tre trattative da parte di Marotta e Ausilio. Il tris di nomi, in ruoli differenti, prevede Tomas Perez, classe 2005, del Newell’s Old Boys, Andrija Vukoje, centrocampista offensivo classe 2008, proveniente dall’Ofk Grbalj, squadra di seconda divisione montenegrina e soprattutto Petar Sucic, regista della Dinamo Zagabria allenata da Fabio Cannavaro.

L’Inter piazza il colpo Sucic più altri due: si libera il posto per Frattesi alla Roma

Sucic è un classe 2003, più giovane di Asllani, e già si è ritagliato un posto nella nazionale croata, solitamente ricca di talenti a centrocampo. Viene paragonato in patria a Modric e ha le movenze che servono per essere un grande regista. La sua valutazione si aggira sui 15 milioni di euro e Marotta pensa di poterlo strappare a Cannavaro anche per qualche milione in meno. Un suo arrivo ad Appiano Gentile liberebbe Davide Frattesi, che può fare le valigie verso la Capitale.

L’ex centrocampista del Sassuolo chiede più spazio e con Mkhitaryan e Zielinski non riesce ad essere più nemmeno il primo cambio di Barella. La Roma offre un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato e alla fine può arrivare la fumata bianca proprio negli ultimi giorni di mercato. Inzaghi avrà i suoi giovani da mettere in panchina senza sentire tante storie, mentre Ranieri potrà alzare il livello delle mediana con il giocatore tanto richiesto. Vedremo se l’incastro andrà a buon fine entro l’inizio di febbraio.