40 milioni e Roma ribaltata: bocciatura immediata

Calciomercato Roma, 40 milioni e ribaltone immediato: la bocciatura è totale. Le ultime in casa giallorossa interessano anche un’altra big di Serie A.

La Roma si trova a un bivio cruciale dopo la recente sconfitta per 1-0 contro l’AZ Alkmaar in Europa League. Questo risultato complica il cammino europeo dei giallorossi, costretti ora a vincere nell’ultima giornata contro l’Eintracht Francoforte per assicurarsi un posto nei playoff, avendo perso l’opportunità di accedere direttamente agli ottavi di finale.

Nonostante il tecnico Claudio Ranieri abbia schierato una formazione titolare senza grandi cambiamenti, la squadra non è riuscita a imporre il proprio gioco, subendo la rete decisiva all’ottantesimo minuto e con un’ingenuità ciclica rimproverata anche dallo stesso tecnico, apparso più deluso che arrabbiato.

All’indomani della sconfitta, la Roma è tornata subito al lavoro a Trigoria per preparare la prossima sfida di campionato contro l’Udinese, vedendo partecipare alla seduta anche i nuovi acquisti Rensch e Gollini, finora gli unici elementi nuovi assicurati da Ghisolfi all’allenatore e alla squadra per questa seconda parte di campionato.

Sul fronte del calciomercato, restano diverse le questioni aperte e le esigenze di una squadra perfettibile e che fin qui ha palesato non poche problematiche. Tra le varie, una volta aver ovviato all’assenza di un degno esterno sulla fascia destra oltre a Saelemaekers, si segnala anche l’assenza di una valida alternativa a Dovbyk, fin qui non rappresentata da uno, seppur volenteroso, Shomurodov, ormai in partenza.

Gimenez-Milan e ritorno immediato di Abraham alla Roma: “La mossa più intelligente”

Restando sulla questione in attacco, in queste ore è emersa la notizia relativa all’interesse del Milan per Gimenez, talentuoso attaccante messicano del Feyenoord. Il club olandese valuta il giocatore 40 milioni di euro e non sembra disposto a fare sconti. Nonostante una prima offerta inferiore ai 30 milioni sia stata respinta, il Milan non demorde, anche perché lo stesso giocatore parrebbe aver manifestato interesse per un trasferimento a Milano.

In tale ottica, tornando al mondo Roma, non si sottovaluti anche la possibile ripercussione che potrebbe esserci per Tammy Abraham che, al di là del gol che ha completato la rimonta nella finale di Supercoppa, non ha saputo dare un grosso contributo fino a questo momento. L’arrivo di Gimenez, chiuderebbe ulteriormente gli spazi al bomber ex Chelsea, rispetto al quale, dunque, si potrebbe anche tener conto di uno scenario, sebbene fin qui solamente ipotizzato, avanzato sul proprio profilo X dal giornalista Alessandro Oricchio.

Stando a quanto si legge, la dirigenza giallorossa deve agire con cautela e, in questo momento, spendere soldi a caso per tamponare potrebbe mettere ancora di più in difficoltà la Roma, già alle prese con un momento e una stagione a dir poco complicate. La mossa più intelligente, a detta di Oricchio, potrebbe essere un richiamo immediato di Abraham a Roma, qualora il Milan chiudesse per Gimenez, così tamponando alla questione centravanti per i prossimi sei mesi.

A commentare lo scenario è stato anche Roberto Infascelli, che ha specificato le sue perplessità di fronte ad uno scenario del genere, a causa dell’assenza di motivazioni di un giocatore ormai non più amato a Roma e che da due anni si sta distinguendo per prestazioni non all’altezza. Curioso sapere da quale parte si schiererebbe Ghisolfi: ai prossimi sette giorni l’ardua sentenza.