Addio Baldanzi: scambio bianconero da 25 milioni

In casa Roma, in attesa del match di domani contro l’Udinese, bisogna registrare una novità di calciomercato che riguarda anche Baldanzi.

Dopo aver battuto 3-1 il Genoa, la Roma è caduta in Europa League. La squadra di Claudio Ranieri, infatti, giovedì scorso è uscita sconfitta 1-0 dal match giocato in Olanda contro l’AZ Alkmaar.

Questo ko, di fatto, ha portato in casa giallorossa molto rammarico. Lo stesso tecnico capitolino ha ribadito che la sua squadra ha gettato al vento il risultato. La Roma, dunque, per staccare il pass per i play-off di Europa League deve ora battere l’Eintracht Francoforte nell’ultimo turno del girone della seconda competizione europea per club.

Archiviato per qualche giorno il discorso Europa League, il team capitolino è atteso da un altro match molto importante di campionato. Domani, infatti, la Roma giocherà in trasferta contro l’Udinese, ma prima bisogna segnalare un importante aggiornamento in sede di calciomercato sul futuro di alcuni giocatori giallorossi, tra cui lo stesso Baldanzi.

Roma su Lucca, l’Udinese gradirebbe Baldanzi e Soulé: i dettagli

Come riportato da ‘Il Messaggero’, infatti, la Roma continua a puntare proprio su un giocatore dell’Udinese: Lorenzo Lucca. Il club friulano, vista l’ottima posizione in classifica, avrebbe aperto all’ipotesi di cedere a gennaio l’attaccante.

L’operazione, però, risulta molto complicata per gennaio, visti i 25 milioni richiesti dall’Udinese per cedere a titolo definitivo le prestazioni di Lorenzo Lucca. Anche se il team friulano gradirebbe molto i possibili arrivi in bianconero di giocatori come Baldanzi e Soulé che, però, entrambi hanno espresso l’intenzione di restare a Roma.

L’agente di Lorenzo Lucca, ovvero Giuseppe Riso, è dunque al lavoro per cercare di abbassare le pretese dell’Udinese per il suo assistito. Nei prossimi giorni, quindi , ci saranno sicuramente degli aggiornamenti sull’attaccante che prenderà la Roma per ricoprire il ruolo di vice Dovbyk.