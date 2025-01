Addio Douglas Luiz, clamoroso: botto nerazzurro

Addio Douglas Luiz. La Juventus ha già chiuso un paio di trattative ma non ha ancora concluso il suo mercato. Si attendono ora anche delle uscite prestigiose.

Un’estate infinita quella della Juventus, così come infinito è il suo mercato iniziato a giugno scorso. Cristiano Giuntoli ha messo in atto un piano dal forte impatto sia dal punto di vista degli investimenti sia per ciò che attiene i volti nuovi che sono giunti alla Continassa.

Spesso determinanti in estate le cessioni possono rappresentare un elemento fondamentale anche nella sessione invernale. Per il momento, alla voce entrate, ecco comparire i nomi di Alberto Costa e Kolo Muani. Se ne attendono ancora uno o due. Per i nuovi arrivati, e per quelli che potrebbero arrivare a breve, vi è, o vi saranno, coloro che saluteranno la maglia bianconera. Danilo tornerà in Brasile, Arthur potrebbe sbarcare in Spagna. Nicolò Fagioli, al momento non ha richieste, mentre ne hanno diverse sia Andrea Cambiaso che Douglas Luiz.

Addio Douglas Luiz. Il City punta Ederson

Il centrocampista brasiliano, arrivato a Torino la scorsa estate dall’Aston Villa per una valutazione complessiva superiore ai 50 milioni di euro, non ha convinto nessuno. A cominciare da Thiago Motta.

Nelle ultime settimane il Manchester City di Pep Guardiola ha allungato lo sguardo in casa Juventus, e non soltanto per Andrea Cambiaso. I Cityzens hanno provato ad aprire una trattativa con la società bianconera per Douglas Luiz, proponendo la formula di un prestito secco. Cristiano Giuntoli ha rispedito al mittente la proposta. Da oltre Manica, il tabloid The Times ci fa conoscere il nuovo obiettivo dei campioni di Inghilterra: Ederson, centrocampista brasiliano dell’Atalanta. “Con Kevin De Bruyne, Bernardo Silva e Ilkay Gundogan che hanno tutti più di 30 anni, il City ha bisogno di una presenza energica a centrocampo e sta valutando le varie opzioni“, ecco quindi che il 25enne nerazzurro è salito in cima alle preferenze del tecnico catalano. Con tanti cari saluti a Douglas Luiz.

Prosegue pertanto la faraonica campagna acquisti del Manchester City. Prossima tappa: Bergamo. Prossimo obiettivo: Ederson.