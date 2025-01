Affare a sorpresa: il guizzo della Juventus semina il caos

Affare a sorpresa e guizzo Juventus, sta succedendo di tutto. Cristiano Giuntoli trova la soluzione per Thiago Motta.

La Juventus sta vivendo un periodo di intensa attività sul fronte del calciomercato, con movimenti significativi sia in entrata che in uscita. L’arrivo in prestito di Randal Kolo Muani dal Paris Saint-Germain rappresenta un rinforzo importante per l’attacco bianconero. La trattativa ha subito ritardi a causa di questioni burocratiche legate al numero massimo di prestiti internazionali consentiti al PSG, ma si è conclusa con successo. La Juventus coprirà 3,6 milioni di euro dello stipendio del giocatore, con ulteriori 2 milioni legati a obiettivi.

Kolo Muani, 26 anni, cerca di rilanciare la sua carriera dopo un periodo poco brillante a Parigi, e ha avuto un impatto già importante in queste ore grazie alla rete dell’uno a zero nella delicatissima quanto importante sfida di quest’oggi contro il Napoli di Conte. Parallelamente ad un discorso in entrata che resta più che mai vivido, soprattutto alla luce delle defezioni difensive con le quali la Vecchia Signora sta da tempo facendo i conti, sono diverse le questioni anche in uscita.

Calciomercato Juventus, occasione Christensen dal Barcellona

Sul fronte delle possibili cessioni, infatti, il Manchester City ha manifestato un forte interesse per il terzino Andrea Cambiaso, con una potenziale offerta tra i 60 e i 65 milioni di euro. Tuttavia, la Juventus valuta il giocatore almeno 80 milioni e potrebbe non essere disposta a cederlo in questa finestra di mercato, data l’importanza tattica di Cambiaso nello schema di Thiago Motta.

La novità di queste ore, però, interessa le mosse che la Juventus potrebbe compiere in quest’ultima settimana di calciomercato sul fronte difensivo. I bianconeri, infatti, starebbero monitorando la situazione di Andreas Christensen del Barcellona. Il difensore danese, nonostante le buone prestazioni, potrebbe essere ceduto per alleviare le difficoltà economiche del club catalano. La Juventus vede in Christensen un’opportunità per rafforzare la propria difesa con un giocatore di esperienza internazionale.

Secondo quanto riferisce il Mundo Deportivo, il danese è tra i giocatori considerati destinati potenzialmente alla partenza per aiutare le casse del club di Laporta, dopo il mancato addio di Fati, che ha impedito di alleggerire il monte ingaggi. Il giocatore, dal proprio canto, vorrebbe giocare di più e potrebbe, dunque, partire di fronte ad una buona proposta. Chiuso da Araujo, Christensen potrebbe rispuntare anche in ottica Juventus, dove, però, la pista più calda parrebbe condurre alla Premier League.

A Torino, infatti, proseguono i contatti con il Newcastle per Kelly, sebbene non ci sia stata ancora un’apertura di fronte all’opzione di prestito con diritto di riscatto.