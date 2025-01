Calciomercato Roma, 25 milioni e addio Serie A

Calciomercato Roma, sfida europea già finita e big al tappeto: 25 milioni di euro. Cambia campionato, ecco gli ultimi aggiornamenti.

La Roma è attivamente impegnata nel calciomercato per rafforzare la rosa in vista della seconda parte della stagione. Dopo la recente vittoria per 3-1 contro il Genoa, che ha permesso ai giallorossi di entrare nella top 10 della classifica, la dirigenza sta concentrando i propri sforzi su diversi fronti.

Dopo aver ufficializzato Rensch e Gollini nel corso degli ultimi giorni, implementando una rosa che necessita ancora di importanti perfezionamenti, nei prossimi giorni si attendono non poche novità in casa Roma, dove soprattutto i tifosi sperano di poter attendere ad almeno qualche altro intervento di mercato che, in modo mirato, ben assicuri ai giallorossi la possibilità di affrontare la seconda parte di stagione con una rosa parzialmente revisionata.

Tzimas costa caro, affondo Brighton dalla Premier: 20 milioni

Per quanto riguarda il reparto offensivo, la Roma è alla ricerca di un vice per Artem Dovbyk, dato che Eldor Shomurodov non ha fornito le garanzie necessarie. L’uzbeko è sempre più vicino dal lasciare la Roma e, parallelamente, non è fin qui mancata la lista di elementi finiti nel mirino di Ghisolfi e colleghi per corroborare le scelte offensive a disposizione di mister Ranieri.

Tra i nomi monitorati c’è quello di Stefanos Tzimas, attaccante greco di 19 anni del PAOK Salonicco, attualmente in prestito al Norimberga in Bundesliga 2. Tzimas ha attirato l’attenzione di diversi club europei, tra cui Arsenal, Liverpool, Brighton e Aston Villa in Premier League, oltre al Borussia Dortmund in Bundesliga, grazie alle sue prestazioni che includono 9 gol e 2 assist in 16 presenze stagionali. In Italia, anche Atalanta, Juventus, Milan e Inter hanno mostrato interesse per il giovane talento. Il Norimberga dispone di un diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro e potrebbe considerare una successiva vendita per una cifra tra i 25 e i 30 milioni, sfruttando l’interesse suscitato.

Sul conto del giovane talento del Paok, in particolar modo, giungono in queste ore aggiornamenti di non poco conto anche da parte di Football Insider, che riferisce come il Brighton avvia trattative per il talento greco Stefanos Tzimas. Il club inglese, stando a quanto si legge, avrebbe iniziato le negoziazioni per l’acquisto dell’attaccante diciannovenne. Nonostante l’interesse di diversi club europei, Brighton è determinato a superare la concorrenza e assicurarsi la firma del promettente attaccante.