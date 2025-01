Nuovo bomber Roma, affare a cifra tonda: blitz a Trigoria

Proseguono le mosse della Roma per puntellare l’organico a disposizione di Claudio Ranieri. Fari puntati sull’attaccante

Si prospettano ore di calciomercato molto intense per la Roma. Con la squadra impegnata a risalire la china in campo e a dare la sterzata decisiva ad una stagione che soprattutto nelle gare in trasferta sta regalando soltanto delusioni, l’area tecnica è al lavoro per consegnare a Ranieri innesti mirati.

Pur rimanendo alla finestra per Frattesi, i giallorossi stanno muovendo le proprie pedine anche in attacco. Reparto che, nelle idee di Ghisolfi, sarà rinforzato con un innesto in grado di far rifiatare Artem Dovbyk. Le idee di sicuro non mancano, ma fino a questo momento i giallorossi non hanno affondato il colpo per nessuno degli obiettivi cerchiati in rosso nella propria lista dei desideri. Come evidenziato da Sky Sport, ad esempio, la Roma ha avuto un incontro a Trigoria con Enzo Raiola, agente (tra gli altri) di Brian Brobbey. L’attaccante classe ‘2002 fa gola però a diverse squadre in giro per l’Europa, soprattutto in Premier League: motivo per il quale l’Ajax non ha alcuna intenzione di fare sconti e chiede almeno 30 milioni di euro per intavolarne la cessione.

Da Brobbey a Lucca: le mosse della Roma per l’attacco

Quello di Brobbey – chiaramente – non è l’unico nome finito nella lista dei desideri della Roma che, come spiegato da ‘La Gazzetta dello Sport’ – negli ultimi giorni ha riallacciato anche i contatti con l’entourage di Lucca. In un borsino di nomi soggetto a continue variazioni, diminuiscono le possibilità che i giallorossi affondino il colpo per Beto, per il quale l’Everton non apre alla formula del prestito.

Infine, piacciono sempre Raspadori e Kalimuendo. Sulle tracce dell’attaccante del Napoli, che sta faticando a ritagliarsi minuti importanti sotto la gestione Conte, c’è anche l’Atalanta: la formula del prestito, però, non scalda più di tanto i partenopei. Per il bomber francese, da tempo nei radar della Roma, servirebbe un’offerta importante per definirne l’acquisto a titolo definitivo: ecco perché i dialoghi con la Roma sono al momento fermi, a meno che non si sblocchi qualche cessione ‘pesante’ in uscita.