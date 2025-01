Ping pong Roma-Inter: intreccio ‘generazionale’ e nuova svolta

Ping pong Roma-Inter. Proseguiranno fino all’ultimo giorno i rapporti tra le due società. Tra concorrenza spietata ed affari da chiudere in perfetto accordo.

Più si avvicina il termine della sessione invernale di mercato e più le illazioni, le indiscrezioni ed addirittura le notizie arrivano con una sempre maggiore frequenza.

Un po’ tutte le società in Europa tentano di piazzare il gran colpo prima del gong fissato per il 3 febbraio. Come sempre più insistenti rumors di mercato avevano annunciato fin dai mesi scorsi la sessione invernale sta vedendo i difensori come suoi protagonisti pressoché assoluti. In ambito italiano basta osservare come e quanto si stia dando da fare Cristiano Giuntoli, direttore tecnico della Juventus, per cercare di scovare, al miglior prezzo possibile, non uno bensì due difensori in grado dii sostituire i due lungodegenti Gleison Bremer e Juan Cabal. L’emergenza difensori in casa bianconera è la più eclatante anche perché la si ha sotto gli occhi tutti i giorni. Ma non certo l’unica, né in Italia, né in Europa.

Ping pong Roma-Inter. La scelta è fatta

Proprio dal vecchio continente arrivano novità che riguardano il tema della ricerca di un affidabile difensore. L’imbeccata giusta l’ha data il reporter di Sky, Florian Plettemberg, che ha posto in rilievo un’altra società che sembra avere anch’essa questa diffusa necessità.

“Tomás Palacios è una delle tre opzioni concrete per il Bayer 04 Leverkusen fino al Deadline Day per il ruolo di difensore centrale“. Il difensore argentino dell’Inter, classe 2003, è ritenuto dal club tedesco un prospetto di sicuro avvenire. I campioni di Germania non cessano, però, di attenzionare la situazione del difensore spagnolo della Roma, Mario Hermoso. Un altro profilo ritenuto meritevole di attenzione. Su Tomás Palacios si sta, invece, sempre più allungando la mano di un altro grande dirigente italiano. Sul giovane difensore di Beppe Marotta c’è infatti forte la presenza del Monza di Adriano Galliani. L’affare non si può definire come concluso poiché determinante sarà la scelta del difensore argentino, deciso a sfruttare al meglio l’opportunità che gli si sta parando dinanzi. A giorni la sentenza finale.