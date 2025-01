Roma, scelta dal sapore d’addio: esclusione UFFICIALE

Grande sorpresa nella lista dei convocati diramata poc’anzi da Ranieri in vista di Udinese-Roma: l’assenza illustre è un chiaro segnale di mercato

Dopo la delusione europea in terra d’Olanda, la Roma conta sulla cabala per tornare, dopo 9 mesi e 18 partite senza vittorie esterne, a raccogliere i tre punti lontano dall’Olimpico. Solo una volta, nella storia del club giallorosso, la compagine capitolina era rimasta all’asciutto per un numero così elevato di partite consecutive.

Dobbiamo affondare il dito nei libri statistici di 75 anni fa per ritrovare infatti una striscia negativa peggiore di questa. Il poco invidiabile record risale al periodo più buio della storia giallorossa: tra gennaio 1950 e settembre 1951 le trasferte senza un successo furono addirittura 30, con 24 sconfitte e 6 pareggi.

Abbiamo parlato non a caso di cabala perché è proprio sul campo della prossima avversaria di Dybala e compagni, l’Udinese, che la Roma allora allenata da Daniele De Rossi raccolse in extremis il bottino pieno. Era il 25 aprile 2024 quando Bryan Cristante, all’ultimo respiro e sugli sviluppi di un corner, insaccò il gol vittoria in una gara ripresa dal 73′ perché interrotta qualche giorno prima a causa del malore occorso ad Evan Ndicka. Insomma, ci si affida a tutto pur di ritrovare il sorriso fuori casa: lo chiede la classifica e lo chiedono anche i sempre presenti tifosi giallorossi al seguito della loro squadra del cuore.

Udinese-Roma, sorpresa Hermoso: fuori dai convocati

Nel pomeriggio di sabato mister Ranieri ha diramato come di consueto la lista dei giocatori convocati per l’imminente impegno della sua squadra. Nella lista apparsa sul profilo X del club spicca l’assenza di Mario Hermoso, che pure non sarebbe (e non è) affetto da alcun problema di natura fisica.

Quella del 73enne allenatore di San Saba si configura ufficialmente come una scelta tecnica, ma le indiscrezioni di mercato raccolte dalla nostra redazione dicono altro.

Lo spagnolo, arrivato a costo zero negli ultimi giorni dello scorso mercato estivo, sarebbe davvero ad un passo dal Bayer Leverkusen, che nelle ultime ore avrebbe accelerato di molto nella conclusione dell’accordo tra le parti. L’ex Atletico Madrid, sempre più in odore d’addio, potrebbe essere dunque stato volutamente risparmiato da Ranieri anche per evitare dei possibili infortuni che avrebbero giocoforza impedito la felice conclusione dell’affare.

Dopo 286′ minuti disputati in Europa League, 246 in Serie A e 90′ in Coppa Italia con la maglia giallorossa, il centrale iberico è già ai saluti: lo attende una nuova affascinante avventura in uno dei più ambiziosi club d’Europa.