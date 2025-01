Calciomercato Roma, affare last minute con il Napoli. I giallorossi per arrivare all’obiettivo cambiano la formula. Ecco cosa sta succedendo

Un paio di questioni in questa sessione di mercato il direttore sportivo della Roma, Florentin Ghisolfi, le ha sistemate. Sia Rensch che Gollini possono tornare utili, intanto, nel corso della seconda parte di stagione e poi anche il prossimo anno. Ma serve dell’altro, ai giallorossi, per essere sicuri di andare bene almeno fino a giugno.

Serve soprattutto un vice Dovbyk. Non tanto perché Shomurodov potrebbe essere – oggi potrebbe essere la giornata decisiva per il suo passaggio al Venezia – ma perché serve un elemento in grado di dare garanzie nel momento in cui l’ucraino non c’è, e sappiamo che l’uzbeko non è che le possa dare. Detto questo, secondo TuttoSport in edicola questa mattina, i giallorossi potrebbero cercare di chiudere un affare last minute, in Serie A, contro il Napoli.

Calciomercato Roma, cambia la formula per Raspadori

Il profilo è quello di Raspadori – ma non si perderebbe di vista nemmeno Lucca – che nemmeno ieri è entrato nella vittoriosa sfida del Napoli contro la Juventus. Relegato ad un ruolo di comprimario, l’ex Sassuolo potrebbe fare al caso di Claudio Ranieri e per arrivare a dama i giallorossi potrebbero cambiare la formula.

Sì, Raspadori sempre in prestito, almeno per i prossimi sei mesi, con diritto di riscatto, ma che potrebbe diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Conte però vorrebbe comunque avere un sostituto in questo mese, dopo la partenza di Kvara non accetterebbe senza dubbio un altro addio senza un degno sostituto. Quindi, l’ultima settimana di calciomercato sarà sicuramente decisiva sotto questo aspetto. Vedremo se la Roma riuscirà ad affondare il colpo per l’attaccante, che serve, eccome.