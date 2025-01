Frattesi è già un ricordo: rilancio da 60 milioni

Frattesi è già un ricordo. La società nerazzurra pensa alla cessione dell’ex Sassuolo. Con i denari incassati finanzierà il suo mercato. E c’è chi punta il centrocampista romano…

Lo stop in Europa League contro l’Az-Alkmaar non è piaciuto a Claudio Ranieri. Non tanto per l’ennesima sconfitta incassata in trasferta quanto per la maniera con la quale è maturato il nuovo k.o. lontano dallo Stadio Olimpico.

Il tecnico romano ci sta mettendo molto della sua esperienza per tentare di consegnare coraggio e personalità ai suoi ragazzi. Sembra, però, che il suo operato non sia ancora sufficiente ad invertire la rotta. E se per acquisire maggiore personalità non bastano gli insegnamenti dell’esperto tecnico occorre chiedere ‘ausilio’ al mercato. E chissà che proprio il direttore sportivo dell’Inter non possa rappresentare la sponda giusta per portare a Trigoria il rinforzo tanto desiderato quanto indispensabile. Da qualche settimana Ghisolfi ed Ausilio, i volti mercantili di Roma ed Inter, stanno parlando di un affare che potrebbe trovare la giusta soluzione negli ultimi giorni della sessione invernale di mercato.

Il colpo di ‘riparazione’ che regalerebbe a Ranieri la tanto attesa ‘personalità’.

Frattesi è già un ricordo. La Roma lo aspetta

Il mercato in entrata dell’Inter può dipendere molto da un’uscita che riguarda assai da vicino la Roma. Il centrocampista romano dell’Inter appare sempre più lontano dalla Pinetina. E sempre più vicino alla capitale, sponda giallorossa.

La conferma arriva da interlive.it che ci fa sapere come la società nerazzurra, con l’incasso proveniente dalla cessione dell’ex centrocampista del Sassuolo, può pianificare almeno tre nuovi acquisti. La valutazione che l’Inter ha dato dell’azzurro è di circa 40–45 milioni di euro. Con un altro paio di cessioni, Arnautovic e Correa, la società nerazzurra può arrivare a 60 milioni di euro. Una cifra importante. La Roma, nonostante i 100 milioni di euro investiti soltanto sei mesi fa, vuole Davide Frattesi, che è prospetto che potrebbe giovare non poco alla formazione di Claudio Ranieri.

Durante gli ultimi giorni di mercato invernale potrebbe arrivare il tanto sospirato annuncio.