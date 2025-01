Frattesi rompe il silenzio: l’annuncio UFFICIALE stende la Roma

Le parole del centrocampista dell’Inter a margine della roboante vittoria dei nerazzurri sul campo del Lecce fugano ogni dubbio. Roma avvisata

Interrompendo il mal di trasferta iniziato proprio dopo la trasferta di Udine della scorsa stagione, la Roma ha ottenuto tre punti molto importanti con cui dare continuità agli ultimi risultati positivi in campionato. Grazie alla vittoria ottenuta al Bluenergy Stadium, i giallorossi hanno portato a quattordici i punti ottenuti nelle ultime sei giornate di Serie A. Ciò non toglie, però, che la squadra necessità di rinforzi immediati.

Ecco perché Ghisolfi è al lavoro per riuscire a concretizzare occasioni importanti. Oltre a puntellare una difesa che, salvo clamorosi colpi di scena, rimarrà orfana di Hermoso, l’area tecnica giallorossa vuole stringere i tempi per il vice Dovbyk, ma non solo. Uno dei tormentoni di questa finestra invernale di calciomercato in casa giallorossa – ad esempio – è rappresentato dal futuro di Davide Frattesi. Il centrocampista dell’Inter, impiegato con il contagocce da Inzaghi in questo scorcio di stagione, è uno dei nomi cerchiati in rosso dalla Roma. Dal canto loro, però, i giallorossi non hanno ancora approfondito i dialoghi con l’Inter, vista la posizione dei nerazzurri che non intendono discostarsi dalla richiesta iniziale di 45 milioni di euro.

Calciomercato Roma, Frattesi allo scoperto: “Sono felicissimo all’Inter”

A queste condizioni Ghisolfi non può affondare il colpo. A testimoniare il fatto che la pista Frattesi-Roma – allo stato attuale della situazione – non sia molto calda, sono arrivate anche le parole del diretto interessato. Premiato come Player of the match della gara contro il Lecce, il centrocampista dell’Inter ha dichiarato di essere molto felice in nerazzurro.

Di seguito le parole di Frattesi, intervistato ai microfoni di Sky Sport: “Sono felicissimo all’Inter. Sono in una famiglia, dai calciatori allo staff e provo a ripagare come posso. A volte va bene, altre volte no: sono felice qui”. Parole importanti, che testimoniano la volontà del calciatore di continuare a giocarsi le sue chances alla corte di Inzaghi. In un mosaico al quale si stanno giustapponendo le varie tessere con il trascorrere dei giorni, staremo a vedere se ci saranno i presupposti di un improvviso cambio di rotta, al momento piuttosto difficile.