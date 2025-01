La Roma ha vinto finalmente in trasferta, ma questa giornata per i giallorossi può essere fondamentale anche in sede di calciomercato.

La Roma, dopo il ko rimediato in Europa League contro il team olandese dell’AZ Alkmaar, ha risposto subito presente. Quest’oggi, infatti, i giallorossi hanno sconfitto 1-2 l’Udinese, riuscendo così a tornare finalmente a vincere in trasferta.

L’ultimo match vinto lontano dallo Stadio Olimpico dalla Roma è stato proprio quello dell’anno scorso vinto in Friuli. La Roma, dunque, è stata proprio brava, visto che ha ribaltato il gol di Lorenzo Lucca (obiettivo giallorosso di mercato) con i rigori realizzati da Lorenzo Pellegrini ed Artem Dovbyk.

Il team capitolino, dunque, ha ottenuto altri tre punti in campionato. Con questo successo, di fatto, la Roma è riuscita a guadagnare qualche altro punto in classifica sulla zona Europa. La squadra di Claudio Ranieri è attesa ora dal match di Europa League contro l’Eintracht di Francoforte, ma prima bisogna segnalare una notizia di calciomercato.

Calciomercato Roma, Inter apre alla cessione in prestito di Buchanan: attenzione a Zalewski

Come scritto sul proprio profilo di X da Matteo Moretto, giornalista di ‘Relevo’ e tra i massimi esperti di calciomercato, l’Inter nei prossimi giorni potrebbe dire sì alla cessione in prestito di Tajon Buchanan. Quest’ultimo, di fatto, è seguito da tante squadre : dal Monza alla Fiorentina, passando per il Torino, all’Ajax ed il Villarreal.

L’Inter, però, gradirebbe cedere Buchanan in Italia, così da poterlo valutare da vicino. Questa cessione in canadese del calciatore canadese riguarda anche la Roma. I nerazzurri, infatti, potrebbero fiondarsi su Zalewski per sostituire l’ex giocatore del Club Brugge.