Addio choc Simone Inzaghi: Marotta ha bloccato Allegri

Addio choc Simone Inzaghi. Mentre l’Inter prosegue l’inseguimento al Napoli di Antonio Conte, giunge l’indiscrezione di un clamoroso cambio di guida tecnica.

La 22esima giornata di Serie A ha detto molto più di quanto possa apparire ad una sommaria lettura. Soltanto lo scontro diretto al Diego Maradona, che ha visto protagoniste Napoli e Juventus, ha emesso una sentenza quasi inappellabile.

Se da un lato la formazione guidata da Antonio Conte si è dimostrata, ancora una volta, come la più degna, e meritevole, rivale della strafavorita Inter di Simone Inzaghi, dall’altro ha condannato, quasi senza appello, la Juventus di Thiago Motta. Nell’ultimo fine settimana di gennaio appare chiaro come il nuovo progetto targato Cristiano Giuntoli stia miseramente fallendo. E proprio l’ex tecnico del Bologna dei miracoli è il primo responsabile. Il Napoli è ora a +16, ed anche l’Inter, al momento a -3 dai partenopei ma con una gara da recuperare, è pressoché parimenti lontana.

Addio choc Simone Inzaghi. Arriva Allegri

Un turno di campionato frizzante immerso in un mercato che continua a lanciare indiscrezioni da seguire con attenzione. Come le rivelazioni di Giovanni Albanese, autorevole volto e firma di Sportitalia e della Gazzetta dello Sport.

Inevitabile l’incipit sulla situazione della Juventus, sconfitta per la prima volta in campionato. L’analisi di Giovanni Albanese è andata a toccare il futuro dell’Inter. Meglio ancora del suo tecnico, Simone Inzaghi. Secondo quanto risulta alla firma della ‘rosea’ la stagione in corso potrebbe essere l’ultima sulla panchina nerazzurra del tecnico della doppia stella. Come al solito, e come già avvenuto alla Juventus con Antonio Conte, il numero uno nerazzurro ha già pronto il nome del sostituto. Oggi come allora il nome è sempre lo stesso: Massimiliano Allegri. Simone Inzaghi è corteggiato da almeno un paio di club di Premier League e nel caso decidesse di compiere il grande passo, sarebbe l’ex tecnico bianconero a prenderne il posto. Massimiliano Allegri, dal canto suo, ha già rispedito al mittente le offerte provenienti dall’Arabia Saudita.

Quale vendetta migliore nei confronti della Juventus che sedersi sulla panchina degli odiati rivali?