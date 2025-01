Calciomercato Roma, firma immediata e Barcellona in trappola

La Roma prova a strappare una firma immediata per un colpo che potrebbe mettere nei guai il Barcellona di Flick: si decide tutto in queste ore

I giallorossi devono completare il mercato in entrata e in uscita e le loro decisioni possono influire e non poco anche sulle scelte di altri club importanti in Europa, come i catalani. Ghisolfi spera di ottenere il sì il prima possibile, anche per poter completare il resto delle manovre.

La Roma deve completare il mercato in questa ultima settimana a disposizione. Ranieri è uscito allo scoperto per quanto riguarda l’attaccante, visto che su Lucca, nel post gara con l’Udinese, non ha smentito, anzi ha ammesso che interessa come profilo. In difesa le mosse sono più nascoste, ma sul fatto che potrebbe arrivare un centrale è stato chiaro anche Ghisolfi nel pre partita del Bluenergy Stadium. Il problema è che prima bisogna pensare alle cessioni e nella fattispecie a Shomurodov ed Hermoso. L’ex centrale dell’Atletico Madrid, arrivato a fine estata da svincolato, non ha mai convinto, né con Juric né con Ranieri.

All’inizio alla base dei problemi c’era una mancanza di condizione atletica, non avendo fatto il ritiro con la squadra, ma poi sono subentrate anche tante disattenzioni tattiche e di marcatura, che lo hanno portato in ultima posizione nella gerarchia del mister di San Saba. Per lui si è fatto solo il Bayer Leverkusen, che al momento sembra essere in pole position per acquistarne il cartellino, anche se i tedeschi vorrebbero solo un prestito fino a giugno.

Mario Hermoso interessa anche a Girona e Real Sociedad: il Leverkusen resta il favorito

Su Hermoso, però, in Spagna sembra esserci molto movimento e non è così scontato che alla fine potrebbe finire al Leverkusen (che resta sempre in vantaggio). Secondo quanto riferito dalla stampa iberica, infatti, l’agente di Hermoso ha proposto il suo assistito anche al Girona e alla Real Sociedad, visto che la priorità per lui sarebbe quella di tornare in patria.

Soprattutto il Girona potrebbe essere interessato ad un difensore, tanto è vero che sta trattando con il Barcellona per il cartellino di Eric Garcia (accostato anche al Como). Il Barcellona è spettatore con benefici di tutta questa storia, visto che l’uscita di Eric Garcia libererebbe la possibilità economica di ingaggiare Marcus Rashford.

Tutto dipenderà quindi dalla decisione di Mario Hermoso e dalla squadra in cui si accaserà. La Roma aspetta di poter chiudere questa operazione in uscita per andare poi diretta su Marmol, un altro spagnolo per la propria retroguardia.