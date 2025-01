Clausola pagata e addio Juve: il sogno è già finito

In casa Juve, dopo il ko di sabato contro il Napoli, bisogna segnalare un importante aggiornamento di calciomercato.

Dopo il pareggio rimediato in Champions League in trasferta contro il Club Brugge, la Juventus è caduta per la prima volta in campo. I bianconeri, infatti, hanno perso sabato sera allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli di Antonio Conte.

La ‘Vecchia Signora’ era passata anche in vantaggio con il nuovo arrivato Kolo Muani, ma poi i partenopei hanno ribaltato il risultato con il gol di Anguissa ed il rigore realizzato da Romelu Lukaku. Questo ko contro il Napoli, di fatto, ha portato con sé tantissime polemiche tra le fila della Juventus.

I bianconeri, infatti, sono ora quinti in campionato e con un distacco abissale dal vertice della classifica. La Juve, archiviato il match contro i partenopei, è ora attesa dalla sfida importantissima di Champions League contro il Benfica, ma prima bisogna registrare un aggiornamento importante in sede di calciomercato.

Calciomercato Juve, Arsenal intenzionato a pagare la clausola rescissoria di Nico Williams

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘todofichajes.net’, infatti, sia l’Arsenal che il Tottenham sono disposti a pagare i 58 milioni di euro della clausola rescissoria di Nico Williams dell’Athletic Bilbao. Il giovane spagnolo, di fatto, era stato accostato anche alla Juventus.

Tuttavia, il possibile passaggio di Nico Williams all’Arsenal di Mikel Arteta porta con sé un’altra novità per la ‘Vecchia Signora’. Se i ‘Gunners’ dovessero prendere lo spagnolo con i 58 milioni di euro per la clausola, di fatto, sarebbe sempre più difficile l’acquisto di Dusan Vlahovic. Quest’ultimo, al netto dell’interesse del club inglese, sembra ormai destinato a lasciare il team di Thiago Motta.