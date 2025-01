Nuovo bomber Roma con lo scambio: Milan e Juve ko

Per la Roma di Claudio Ranieri, dopo il successo di ieri contro l’Udinese, ci sono delle grosse novità di calciomercato.

Dopo il ko rimediato in Europa League in Olanda contro l’AZ Alkmaar, di fatto, la Roma ha mostrato subito di non ricadere in una crisi di risultati. I giallorossi, dunque, hanno subito reagito con il successo di ieri contro l’Udinese.

I giallorossi, infatti, hanno battuto 1-2 il team friulano, nonostante il gol subito nel corso del primo tempo da Lorenzo Lucca. Nella seconda frazione di gara, quindi, la Roma ha ribaltato il match con i calci di rigore realizzati da Lorenzo Pellegrini ed Artem Dovbyk.

La squadra di Claudio Ranieri, quindi, compie un altro passo importante in classifica, visto che ora è nona a quattro punti dalla zona Europa. Tuttavia, oltre che per la gioia per il successo di ieri rimediato ad Udine, in casa Roma bisogna registrare una novità di calciomercato che riguarda altre due big della nostra Serie A: Juventus e Milan.

Calciomercato Roma, anche Milan e Juve su Lucca: giallorossi in pole position con uno scambio

Secondo quanto riportato dalla redazione de ‘Il Messaggero’, infatti, il team capitolino continua il proprio forcing proprio su un giocatore dell’Udinese: Lorenzo Lucca. Il team friulano continua a chiedere per il centravanti tra i 20 ed i 25 milioni di euro, ma queste richieste sembrano trattabili.

Per abbassare le pretese dell’Udinese, dunque, Ghisolfi e Beppe Riso hanno pensato di inserire nella trattativa proprio un assistito dell’agente italiano: Tommaso Baldanzi. L’affare che potrebbe portare Lucca in giallorosso, tra l’altro, potrebbe chiudersi anche con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Da segnalare che su Lucca ci sono anche squadre top come Juve, Milan ed un club di Premier League. Tuttavia, considerando anche la conferma di ieri dello stesso Ranieri, si può affermare che la squadra ad essere in pole position per l’attaccante è sicuramente la Roma.