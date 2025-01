Ribaltone Friedkin dopo l’infortunio: Roma-Napoli è già iniziata

In casa Roma, anche prima della sfida di Europa League contro l’Eintracht, è già iniziata la sfida contro il Napoli.

La Roma ha subito fornito una risposta molto importante dopo il ko di giovedì scorso in Europa League contro l’AZ Alkmaar. I giallorossi, infatti, hanno sconfitto ieri l’Udinese con il risultato di 1-2.

I rigori siglati da Pellegrini e Dovbyk, dunque, hanno ribaltato il gol siglato da Lucca nel primo tempo. La Roma è ora nona in classifica e, soprattutto, con soli quattro punti dalla zona Europa, sempre in attesa del recupero della sfida tra il Bologna ed il Milan.

Archiviato il match contro l’Udinese, quindi, la Roma è attesa dall’importantissimo match di giovedì prossimo di Europa League contro l‘Eintracht Francoforte. I giallorossi, infatti, devono battere i tedeschi per avere la certezza aritmetica per staccare il pass per il play-off della seconda competizione europea. Ma in casa capitolina bisogna segnalare prima un ribaltone di calciomercato.

Beto vicino al Torino, la Roma continua a seguire Raspadori: la richiesta del Napoli

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘Tuttosport’, il Torino sembra essere sempre più vicino a Beto dell’Everton. Lo stesso Moyes, nonostante l’infortunio di Calvert-Lewin, ha comunicato al giocatore che ai Friedkin che l’ex Udinese non fa parte dei suoi piani tecnici. Il team granata, dunque, sta spingendo per il portoghese, anche se non bisogna mai dimenticare la pista che porta a Giovanni Simeone del Napoli.

Tuttavia, almeno fino a questo momento, il futuro del ‘Cholito’ è legato a quello di Giacomo Raspadori. Quest’ultimo, che ha espresso l’intenzione di giocare di più, continua ad essere seguito dalla Roma, ma il Napoli continua a chiedere ben 20 milioni di euro per cedere l’ex Sassuolo. A tale cifra, di fatto, l’attaccante dovrebbe restare in azzurro.