Vice Dovbyk da 30 milioni: la risposta del club è arrivata | ASRL

Bomber da 30 milioni per la Roma, clausola e risposta già arrivata. Ecco il vice Dovbyk che sta infiammando il calciomercato giallorosso.

La Roma è al centro di numerose trattative di mercato in questi ultimi giorni di gennaio 2025, con movimenti sia in entrata che in uscita volti a rafforzare la rosa a disposizione di mister Claudio Ranieri. Il difensore spagnolo Mario Hermoso, arrivato nella capitale la scorsa estate, sembra destinato a lasciare il club dopo una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative.

Come noto, la Roma sta valutando diverse offerte, con il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso tra le candidate principali ad assicurarsi le prestazioni del saggio difensore ex Atletico Madrid. La trattativa, oltre ad assicurare maggiore spazio ad Hermoso presso una nuova realtà, assicurerebbe ai giallorossi di alleggerire il monte ingaggi e liberare spazio per nuovi innesti.

Questione aperta, poi, è quella relativa al centravanti e, in particolar modo, alla consegna nelle mani di Ranieri di un degno vice-Dovbyk. Per ora, la presenza di Shomurodov non va trascurata, alla luce delle sempre volenterose prestazioni e di un impatto, in quel di Udine, che ha confermato le parole di un Ranieri, dal proprio canto mai ipocrita sulla possibilità di veder partire l’uzbeko, del quale ha però altresì riconosciuto le capacità di fungere da elemento coadiuvante per i giallorossi.

Calciomercato Roma, interesse concreto per Isaac del Siviglia: clausola da 30 milioni

Il casting per assicurare alla Roma un nuovo centravanti da alternare a Dovbyk, ad ogni modo, continua. Tra i nomi sondati, emerge quello di Lorenzo Lucca dell’Udinese. Dopo la recente sfida tra le due squadre, conclusasi con una vittoria per 2-1 dei giallorossi, Ranieri ha elogiato il giovane attaccante, dichiarando: “È un buon giocatore e un ottimo giovane. Lo stiamo seguendo e chissà…”.

Per concretizzare l’operazione, però, sarà necessario procedere con alcune cessioni, con il su citato Shomurodov tra i candidati principali. Restando in tale ambito, ad ogni modo, non vanno trascurate le notizie riportate da Diario de Sevilla, che parlano dell’avanzamento di un’offerta da parte della Roma per Isaac Romero, giovane talento del Siviglia.

La proposta si attesterebbe su una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro. Il club spagnolo, dopo aver valutato la proposta, ha ribadito l’intenzione di rispettare la clausola rescissoria del giocatore, fissata a 30 milioni di euro. Intanto, fonti vicine al club andaluso, consultate dal direttore di Asromalive.it, Daniele Trecca, confermano il forte interesse della Roma, pur smentendo l’arrivo di offerte ufficiali dalla Capitale.

Concreto, ad ogni modo, l’interesse per Isaac, le cui doti lo portano a poter ricoprire il ruolo di numero nove ma anche di seconda punta, così fungendo, potenzialmente, da vice-Dovbyk ma anche da profilo in grado di supportare e coesistere con l’ucraino.