Calciomercato Roma, 15 milioni per il nuovo bomber

Il mercato di gennaio è entrato nella sua stretta finale: il club giallorosso ha assoluta necessità di acquistare un bomber di scorta

Dopo aver finalmente spezzato il tabù trasferta – grazie alla vittoria di Udine, la Roma ha interrotto una striscia di ben 18 gare consecutive senza successi lontano dall’Olimpico – il club capitolino si prepara ora ad affrontare una delle gare più importanti della stagione. Giovedì 30 arriva infatti nella Capitale l’Eintracht Francoforte, avversario dei giallorossi nell’ultima giornata della tormentata ‘League Phase‘ della kermesse continentale.

Pur conservando fiducia e buone possibilità di accedere ai Playoff riservati ai club che si piazzano tra la nona e la ventiquattresima posizione in classifica, l’impegno è delicato. E decisivo. Una sconfitta potrebbe significare quasi certamente addio all’Europa già nella prima fase. Quasi un’onta per chi, come la Roma, arriva da due finali (una in Conference League, quella vinta col Feyenoord) e una semifinale nelle ultime tre campagne europee.

Il balbettante cammino dei giovedì ha finora prodotto solamente 9 punti in 7 gare: troppo pochi per stare tranquilli dal punto di vista della qualificazione. Il matchi coi tedeschi rischia di essere un vero spartiacque nella stagione della Roma: l’impegno riveste una tale importanza da aver perfino condizionato le scelte e le decisioni di mercato di Ghisolfi.

Shomurodov congelato, Lucca troppo costoso: il budget di Ghisolfi

Eldor Shomurodov, promesso sposo del Venezia, non si muoverà da Roma fino a venerdì mattina: questa la decisione di Ranieri e Ghisolfi pur di avere tutte le armi a disposizione in Europa per il probante impegno contro i rossoneri di Germania. Una volta sbloccato il passaggio dell’uzbeko in laguna, il Ds francese concentrerà i suoi sforzi, come già sta facendo, sull’arrivo di un attaccante che possa fungere da vice Dovbyk per il prosieguo della stagione.

Negli ultimi giorni è circolato con insistenza il nome di Lorenzo Lucca, il bomber dell’Udinese che ha già castigato la Roma proprio nell’ultimo scontro al Bluenergy Stadium. Troppo onerosa, e complicata, l’operazione, per poter pensare di chiudere il cerchio già a gennaio. 15 milioni, come riferisce il ‘Corriere dello Sport’ nella sua edizione odierna, è il budget a disposizione del club giallorosso per il colpo in attacco. Si cerca un profilo che possa essere una risorsa per il presente ma anche per il futuro.

Ballano, nell’agenda del dirigente, ancora i nomi di Brian Brobbey e Isacc Romero, il giovane attaccante in uscita dal Siviglia, ma la sensazione è che Ghisolfi potrebbe e dovrebbe battere altre piste prima di dar fondo a tutte le risorse economiche a disposizione. Da non trascurare, in questo senso, anche eventuali tesoretti derivanti da alcune partenze, più o meno inaspettate. Se il Bayer Leverkusen è infatti alla stretta finale per Mario Hermoso, non sembra ancora del tutto chiusa la possibilità che Leandro Paredes torni in Argentina, dal ‘suo’ Boca Juniors.