Addio Roma e sostituto choc: ha vinto 5 Champions

Addio Roma e sostituto clamoroso per Claudio Ranieri: ha vinto 5 Champions. Trattativa subito chiusa, gli ultimi aggiornamenti di calciomercato.

Il calciomercato della Roma si infiamma, tra rinnovi, possibili addii e nuovi obiettivi per rinforzare la squadra guidata da Claudio Ranieri. Sul fronte dei risultati, i giallorossi stanno alternando prestazioni convincenti a passi falsi, con l’obiettivo di ritrovare continuità in campionato e in Europa.

Sul mercato, la notizia più importante è il rinnovo automatico di Paulo Dybala, che resterà a Roma almeno fino al giugno 2026. L’argentino continua a essere il fulcro tecnico e simbolico della squadra, ma il club potrebbe dover affrontare il doloroso addio di un altro campione del mondo: Leandro Paredes.

Calciomercato Roma, Casemiro al posto di Paredes: trattativa congelata

Il centrocampista è al centro di insistenti voci che lo vorrebbero di ritorno al Boca Juniors, club in cui è cresciuto. Nonostante l’acquisto di Ander Herrera sembrasse chiudere questa pista, gli Xeneizes hanno riaperto il discorso, puntando su un possibile accordo prima della chiusura del mercato.

Intanto, sul campo, la Roma ha incassato una sconfitta amara contro l’AZ Alkmaar in Europa, seguita da una prestazione sottotono contro l’Udinese in Serie A. Claudio Ranieri, tornato sulla panchina romanista con il compito di riportare entusiasmo e stabilità, deve fare i conti con una squadra ancora in cerca di equilibrio. Le prossime partite contro l’Eintracht Francoforte e il Napoli saranno decisive per testare le ambizioni dei giallorossi, sia in chiave europea che in campionato.

Parallelamente, la dirigenza lavora per rinforzare la rosa. È stato ufficializzato l’acquisto del giovane difensore olandese Rensch, ma spunta anche un retroscena intrigante, riferito da Gianluca Di Marzio: la Roma avrebbe valutato l’ingaggio di Casemiro dal Manchester United nel caso di partenza di Paredes. Il centrocampista brasiliano, uno dei migliori interpreti del ruolo negli ultimi anni, sarebbe stato un colpo di grande prestigio, ma la permanenza di Paredes ha congelato ogni trattativa.