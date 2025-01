Affare a cifra tonda: colpo di coda Roma

Arrivano nuove importanti indiscrezioni in merito al futuro di un calciatore della Roma: nuovo ribaltone in casa giallorossa

Sono giorni molto importanti in casa Roma. Oltre a preparare il delicato impegno casalingo contro il Napoli capolista, i giallorossi sono attesi da ore frenetiche anche in sede di calciomercato. Allo stato attuale della situazione, infatti, non sono pochi gli obiettivi cerchiati in rosso da Ghisolfi che, però, è chiamato a stringere i tempi.

Un nuovo difensore al posto di Hermoso e un vice Dovbyk: queste le due priorità, senza tralasciare i risvolti della trattativa Paredes e i contestuali contatti allacciati per Casemiro. In un contesto che appare ancora magmatico, però, saranno anche le eventuali cessioni a determinare una parte del budget che la Roma destinerà ai prossimi innesti. Oltre alla telenovela Shomurodov, infatti, occhio a ciò che sta succedendo sul fronte Zalewski. L’esterno polacco – per il cui rinnovo i dialoghi sono ormai fermi da diversi mesi – ha il contratto in scadenza il 30 giugno. Ragion per cui la Roma sta provando a setacciare il terreno alla ricerca dell’occasione giusta in grado di soddisfare tutte le parti in causa.

Calciomercato Roma, dalla Francia: fase di stallo nella trattativa Zalewski-Marsiglia

Non decollate le voci riguardanti un suo possibile trasferimento all’Inter – anche alla luce dell’evolvere della situazione Frattesi – nelle ultime settimane è stato soprattutto il Marsiglia a rendersi protagonista dei contatti più intensi. Nonostante l’apprezzamento del club provenzale per Zalewski, però, l’intesa è ancora ben lungi dall’essere suggellata.

Come spiegato da ‘Rmc Sport’, infatti, la valutazione che la Roma fa del calciatore, nell’ordine dei 5 milioni di euro, starebbe per il momento frenando la positiva conclusione della trattativa. Ragion per cui, benché intrigato dal progetto Marsiglia, la cui area tecnica lo ha messo già da tempo in cima alla lista dei suoi desideri, non è escluso che Zalewski continui la sua esperienza nella Capitale. Ad ogni modo, le parti proveranno comunque a ricucire la distanza – ancora sensibile – tra domanda ed offerta. Tuttavia, rispetto a quanto lasciava presagire lo scenario delineatosi alcune settimane fa, la trattativa sta vivendo una prolungata fase di stallo non ancora sbloccata.