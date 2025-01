Calciomercato Roma, annuncio UFFICIALE sul vice Dovbyk

Nuovo bomber Roma, arriva l’annuncio ufficiale che conferma quanto scritto da noi di Asromalive.it ieri sera. Ecco le parole che non lasciano spazio a interpretazioni

Alla ricerca del bomber. La Roma, come sappiamo, ha in mente di prendere in questa sessione di mercato un centravanti. Un vide Dovbyk, anche perché Shomurodov come sappiamo è in uscita con buone possibilità che possa finire al Venezia di Di Francesco.

Ma per adesso, l’uzbeko, viste le difficoltà di Ghisolfi di prendere un centravanti importante, non si muove. Da Lucca – che pare una pista possibile anche se i costi appaiono eccessivi – passando per Beto (ormai pista fredda) e chiudendo per Romero, centravanti del Siviglia spuntato fuori ieri sera. E proprio nel merito della questione, oggi, è intervenuto il direttore sportivo degli andalusi.

Calciomercato Roma, nessuna offerta per Romero

Durante la presentazione di Akor Adams, il diesse del Siviglia, Victor Orta, ha confermato di fatto quello che noi di Asromalive.it vi avevamo riportato nella serata di ieri. Sì, l’interesse giallorosso a quanto pare c’è, ma per ora di ufficiale non esiste nulla.

“Non abbiamo ricevuto nessuna offerta per Romero. Ci sono rumors e commenti a riguardo – ha detto il dirigente sollecitato sulla questione -, ma ufficialmente non abbiamo ricevuto nessuna offerta per farlo partire”. Insomma, niente di nuovo rispetto alla serata di ieri, così come vi avevamo scritto. Quella di Romero, semmai, potrebbe essere – così come tutte le altre, arrivati a questo punto – una soluzione last-minute, una di quelle da fare quando mancano pochissime ore alla chiusura delle operazioni. Una cosa, poi, oggettivamente difficile che possa andare in porto. E chissà se Ghisolfi riuscirà, comunque, a prenderlo questo benedetto centravanti.